«Пусть и край света Курилы, нам хорошо на краю»

Анна Лукьянова жила на Итурупе, работала на рыбозаводе. Писала стихи, многие из них посвящала Курилам. А в 2022 году в единстве строк и мелодии сложился у неё «Курильский вальс».

Конечно же, чтобы песня обрела завершённость и выразительность, требовалась аранжировка. И тогда за творческую работу принялся преподаватель отделения народных инструментов Курильской детской школы искусств Анатолий Туровский. Профессиональный музыкант высшей квалификационной категории, выпускник Одесской консерватории с почти полувековым стажем работы. Он знает толк в музицировании, ансамблевой практике и в том, как зазвучит в качественном музыкальном переложении простая авторская мелодия.

И вот в социальных сетях появилось видео, где Анатолий Туровский на баяне аккомпанирует дуэту – тогда ещё ученицам Курильской детской школы искусств Анастасии Родионовой-Куклиной и Амине Былинкиной. А они исполняют «Курильский вальс» в аранжировке преподавателя. Дело было на VII региональном конкурсе «Песня Сахалину». Его проводил областной центр народного творчества в честь 75-летнего юбилея области в её современных границах. Выступили курильчане достойно и были отмечены жюри.

В дальнейшем Анна Лукьянова уехала на материк, а её «Курильский вальс», не лишённый романтизма и выразительности, по-прежнему у островитян на слуху.

В этом году Анастасия Родионова-Куклина завершила учёбу в средней общеобразовательной школе и в детской школе искусств по классу фортепиано и вокала. Жителям Курильска артистичная Настя запомнилась как активная участница школьных и районных мероприятий. Ей действительно нравится выступать на сцене.

И у Амины Былинкиной красивый голос и хорошие перспективы для развития таланта. Что касается Анатолия Петровича Туровского, то он, как и его супруга и коллега по работе Ирина Викторовна, продолжает работать в школе искусств. В Курильске об этой семье отзываются тепло: «Хорошие люди, верные своей профессии и детям». К этому, не погрешив против истины, можно добавить строку: верные острову Итуруп.

Итак, сегодня песенную коллекцию нашего проекта пополняет ещё одно сочинение.

Людмила Степанец.