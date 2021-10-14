Пусть лес растет. И в этом ему помогут школьные лесничества

Галина Чуева (средняя школа с. Покровка Долинского района) и Любовь Карпова (средняя школа с. Мгачи Александровск-Сахалинского района) представляли остфровной регион на VI всероссийском съезде школьных лесничеств.

Он проходил в Воронеже при участии министерства природных ресурсов и экологии РФ, федерального агентства лесного хозяйства и Воронежского государственного лесотехнического университета имени Г. Ф. Морозова.

Своих представителей делегировали на форум 34 области и 13 республик России. Это были учителя, преподаватели высшей школы, ученые, специалисты лесного хозяйства – 320 человек, заинтересованных в сохранении и восстановлении лесов. Были в том числе и руководители островных школьных лесничеств «Кедр» и «Романтик». Они приехали с целью обменяться опытом работы, выявить общие проблемы и пути их преодоления.

На слете делегатов ознакомили с новыми разработками к дополнительной общеразвивающей программе «Школьное лесничество». В ее рамках созданы учебно-методический практикум и 12 видеофильмов по защите лесов от вредителей, основам лесоводства, охране лесов от пожаров, а также по лесообразующим породам России.

Полезными и интересными оказались семинар и мастер-классы по лесовосстановлению (с посещением учебно-производственного центра «Питомнический комплекс») и проектированию экологических троп с экскурсией в Воронежский государственный природный биосферный заповедник имени В. М. Пескова.

Руководители островных школьных лесничеств вернулись в свои школы с намерением применить новые знания в практической работе с детьми.

Галина Покровская.