Пусть уютней станет дом, в котором мы живем. Проект «Наш двор. Наш подъезд» в островном регионе набирает масштаб

Картинная галерея откроется вскоре в… подъезде многоэтажки областного центра! Уже и красивые рамки заказаны, и юные живописцы из детской художественной школы создали свои шедевры для такой необычной выставки.

По словам Виталия Полякова, жильца дома 192а по проспекту Мира, несколько лет назад в подъезде провели добротный ремонт. В управляющей компании пообещали в скором времени провести и «косметику». Но жильцам захотелось добавить к чистоте и порядку уюта и «атмосферности». Вот и обратились они за помощью к руководству детской художественной школы. Так, благодаря программе «Наш двор. Наш подъезд», и наладилось сотрудничество. Руководство «художки» откликнулось на призыв и предоставило полтора десятка детских работ – замечательных пейзажей. В школе рассчитывают на бережное отношение к этим рисункам.

В мэрии отмечают, что люди, проживающие в этом доме, участвуют в жизни города, проявляют неравнодушие и позитивную активность. Ранее организовали товарищество собственников жилья. Планируют в нынешнем году при содействии городских властей благоустроить пешеходную зону и привести в порядок зеленый островок во дворе своего дома.

Администрация областного центра в числе первых присоединилась к проекту «Наш двор. Наш подъезд». Мэр Сергей Надсадин и горожане поддержали инициативу секретаря регионального отделения «Единой России», губернатора области Валерия Лимаренко. С начала года приведены в порядок более полусотни общественных помещений.

Всего в 2023 году за счет бюджетных субсидий и средств управляющих компаний предстоит отремонтировать подъезды около 500 многоквартирных домов.

В середине февраля глава региона поручил включить в проект «Наш двор. Наш подъезд» все муниципалитеты.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.