Пустая графа

На днях посетил поликлинику № 2, чтобы пройти ежегодную плановую диспансеризацию. Сдал все анализы, сняли с меня электрокардиограмму, просветили в кабинете флюорографии. Через пару дней иду к терапевту за результатами исследований.

Врач открыла в компьютере мою электронную медицинскую карту и прокомментировала результаты анализов. Сообщила, что параметры крови нормальные, за исключением тромбоцитов, их меньше нормы. Задав наводящие вопросы, высказала предположение о причинах. Объяснила результаты других исследований.

Я попросил распечатать итоги, чтобы сравнивать с предыдущими осмотрами.

Когда посмотрел анализ крови, сразу заметил, что заполнены три графы: наименование, результат и единицы измерений. Четвертая графа – референсные значения (норма) – пустая. А это очень важно. По ней отслеживается динамика. В какую сторону качнулся показатель или замер на месте по сравнению с прежними исследованиями.

Дома нашел прошлогодний анализ крови. С заполненной графой «Референсные значения». Оказалось, что тромбоциты у меня упали на 44 единицы, 120 при норме 180 – 320. Надо принимать какие-то меры.

Кстати, ранее, регулярно сдавая кровь на анализ в том же кабинете № 4а, получал на руки итоговую распечатку с заполненной графой «Референсные значения». Почему сейчас не делается?

Если сравнить выполнение исследований в «Меддиагностике», то процедура не в пользу поликлиники № 2. В «Меддиагностике» не только указывают «Референсные значения», но и выделяют результат в распечатке жирным шрифтом, если показания выходят за рамки нормы.

Даже в ветеринарной клинике «Элитвет» делают развернутый тест. Указывают составляющие крови собаки или кошки, результат, нормальное значение и добавляют графику: низкое содержание, нормальное и высокое. Нормальный результат печатается черным цветом, выше нормы результат – вся строка выделяется красным цветом, ниже нормы – синим.

В конце приема у терапевта поинтересовался, как попасть к кардиологу. Год не посещал поликлинику из-за перехода учреждений здравоохранения на особый режим работы в связи с коронавирусом. А раньше, как пациент с сердечной недостаточностью, регулярно проверялся у узкого специалиста. Терапевт не обрадовала: талонов нет. Записала только в очередь за квитком. 32-ым. И предупредила, что гарантировать талон не может – в очереди даже инфарктники. Я по сравнению с ними здоровый.

Вячеслав МИХАЙЛОВ, г. Южно-Сахалинск.