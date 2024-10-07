Пустили под откос «Локомотив», но были потоплены «Корабелкой». В Южно-Сахалинске проходят матчи чемпионата России по волейболу высшей лиги А среди женских команд

Центральными поединками были встречи волейбольной дружины «Сахалин» с «Локомотивом-2» (Калининградская область) и «Корабелкой» (Санкт-Петербург).

В сезоне 2023 – 2024 именно эти соперницы вели борьбу за первое место в высшей лиге А. На первой стадии чемпионата «Локомотив-2» занял верхнюю строчку в итоговой турнирной таблице. «Корабелка» стояла на ступеньку ниже.

В финальном турнире волейболистки из города на Неве показали отличный волейбол и завоевали золотые медали. Что же касается личных встреч «Сахалина» с этими волейбольными дружинами, то в чемпионате 2023 – 2024 наши девушки провели по шесть поединков с каждой из команд и, к огромному разочарованию, все матчи проиграли. Понятно было желание островной команды прервать эту неприятную «традицию».

Первыми в субботу на площадку вышли «Амурские Тигрицы» (Хабаровский край) и «Корабелка» (Санкт-Петербург). Хабаровчанки в первом туре на своей площадке смогли одержать четыре виктории. Их соперницы дважды переиграли «Локомотив-2». Как ни старались «Амурские Тигрицы» навязать свой рисунок игры победителю прошлогоднего чемпионата, это им «Корабелка» не позволила. На протяжении всего матча питерцы доминировали и по праву праздновали победу со счетом 3:0 (25:12, 25:17, 25:20).

Вторыми на площадку вышли «Сахалин» и «Локомотив-2». Первая подача, короткий розыгрыш – и островитянки повели 1:0. В дебюте встречи чувствовалось, что игроки обеих команд нервничают, допускают много ошибок на блоке и при завершении атак. При счете 3:3 наши девушки смогли «убежать» вперёд – 5:3. Однако соперницы тут же сравнивают счет – 5:5. «Сахалин» продолжает наращивать мощь своих атак и отлично играет на блоке – на табло горит 12:7.

Главный тренер железнодорожниц Игорь Курносов вынужден взять тайм-аут. После минутного перерыва «Локомотив-2» сокращает счет – 12:10. Островитянки вновь показывают «зубки» – 14:10. Калининградки отвечают тем же и выходят вперед 16:17. И здесь уже очередь главного тренера «Сахалина» Олега Ляпугина брать тайм-аут. Короткая передышка и подсказка наставника сделали свое дело, наши девушки вновь повели в счете 19:17. Концовка партии получилась просто огонь. «Сахалин» постоянно ведет в счете 21:19, 24:22. Подает на партию, но соперник не сдается и сравнивает счет – 24:24. И все же островитянки смогли поставить финальную точку в свою пользу – 26:24 и 1:0.

Начало второй партии было за гостями – 1:3, 2:4. К чести сахалинок, они быстро перезагрузились и не только смогли сравнять счет, но и выйти вперед 6:4. Дальше пошли не просто русские качели, а крутые американские горки – 6:6, 7:7, 10:7, 14:10, 14:12, 15:14, 18:16, 20:18, 22:20. В концовке партии наши девушки лучше смотрелись в атаке, что и сказалось на счёте – 25:22 и 2:0.

В дебюте третьей партии железнодорожниц стали накрывать собственные ошибки. Счёт довольно быстро вырос до 5:0 в пользу хозяев. В этом промежуток встречи островитянки играли вдохновенно и раскованно. В действиях «Локо» проглядывалась нервозность. Главный тренер калининградок Игорь Курносов пытался вдохнуть в команду жизнь перестановками, и временами это получалось, о чем говорит счет по ходу встречи – 7:3, 9:5, 10:7, 14:9, 19:16. Однако «Сахалин» не терял пойманный кураж и гонимый островными болельщиками, которые организовали шумную поддержку своей команде, довел партию и матч до победы – 25:17 и 3:0.

Воскресный тур открывали «Локомотив-2» и «Амурские Тигрицы». Волейболистки из Калининграда горели желанием прервать серию поражений из трех матчей. Хабаровчанки хотели доказать, что четыре победы в первом туре на своей площадке были закономерными, а неудача с «Корабелочкой» – просто несчастный случай. Соперницы закрутили настоящий волейбольный триллер, который держал в напряжение не только тренеров обеих команд и игроков, но и болельщиков. Первую партию «Локо» ценой больших усилий смог выиграть со счетом 25:22.

Во второй, ведя по ходу встречи, железнодорожницы потеряли инициативу и позволили «Тигрицам» склонить чашу весов в свою пользу – 21:25 и 1:1.

В третьей партии девушки из Калининграда с первого розыгрыша доминировали на площадке и довольно уверенно выиграли – 25:18 и 2:1. В четвертой «Амурские Тигрицы» долгое время вели в счете 8:11, 9:13, 18:21, 20:23. Казалось, пятой партии в этом поединке не избежать. На табло горело 20:23 в пользу хабаровчанок. Однако «Тигрицы» позволили соперницам не только сравнять счет, но и, в прямом смысле слова, выгрызть победу – 29:27 и 3:1.

Соперник в воскресный вечер у наших девушек был очень серьезный, победитель прошлого сезона «Корабелка».

Дебют встречи получился довольно неожиданным. Наши девушки постоянно были в роли догоняющих – 1:3, 3:5, 4:7, 5:8, 6:11. У сахалинок ничего не получалось в атаке, да и в защите допускали много ошибок. В свою очередь соперницы в этих компонентах игры преуспевали. В итоге 14:25, победа в партии за «Корабелкой».

Во второй партии островитянки надежней заиграли в обороне, порой поднимали просто «мёртвые» мячи. Уверенная игра в защите и удачная в атаке позволяла надеяться на перелом в матче, однако при счете 10:10 наши девушки потеряли нить игры, и соперник вновь завладел инициативой на площадке, лишил атаку соперников скорости, постепенно подключил блок и спокойно набирал очки. В исходе второй партии уже никто не сомневался – 19:25 и 0:2.

В чемпионате 2023 – 2024 «Сахалин» не раз проигрывал по ходу встречи со счетом 0:2. Но девушки проявляли завидную волю к победе и выигрывали 3:2. Вот и в воскресный вечер болельщики надеялись стать свидетелями такого спортивного чуда. Увы. Сахалинки упирались до последнего, но соперник был более мастеровитее во многих компонентах игры и по праву праздновал победу – 18:25 и 0:3 в матче.

Во вторник «Сахалин» вновь встретится с «Локомотивом-2». В среду попытается взять реванш у «Корабелочки». Матчи состоятся в зале учебно-тренировочного центра «Восток». Начало в 19.00.

Игорь КАРПУК.

Фото автора.