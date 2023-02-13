Путь в семью. Как бродячий пес Покемон превратился в благородного Джеки

Моя история про одного песика, из числа тех, кто часто встречается на улицах наших городов.

Несколько лет подряд я с семьей езжу на туристическую базу к нашим друзьям. Руководители базы — прекрасная гостеприимная семейная пара, союз биолога с геологом, энтузиасты своего дела, большие любители животных и растений. Весной прошлого года на территорию базы добросердечные друзья привезли выловленного ими в гаражах поселка молодого бродячего песика. Он был худым и очень пугливым, каким-то образом выжил в суровую зиму. Он был шоколадного окраса, по своему телосложению напоминал немного сеттера, такие же стройные лапы, пушистые уши. Собаку назвали Покемоном и поселили на улице в будке. С этого дня он стал сторожем базы, получал уход и заботу, постепенно освоился и показал себя очень дружелюбным и энергичным.

В выходные и праздничные дни база всегда полна отдыхающих, среди которых много детей. Общение с ребятней стало для Покемона в удовольствие. Возле его будки лежал большой камень, по своей форме напоминающий цирковую тумбу. Он взбирался на него, вставал на задние лапы, прыгал и крутился в пируэте. Выглядело очень мило, дети радовались, а песик еще больше старался их развеселить и был счастлив от их внимания.

Однажды я с мамой приехала на базу и не увидела в привычном месте Покемона. Никто не встречал меня и заливисто не лаял, мчась навстречу. С опасением спросили у работников базы: «Где Покемон?». Оказалось, он ушел на речку купаться и у него появилась… приемная семья! Месяц назад отдыхавшая на базе женщина с девочкой познакомилась с Покемоном. Они были им очарованы и стали регулярно приезжать специально к нему, привозить еду, витамины, брать на прогулки. Чуть позже решили взять Покемона в свой дом. Но сделать это поэтапно, как советовали кинолог и ветеринар. Чтобы не навредить и так много перенесшей невзгод собаке.

Через несколько месяцев, когда вся семья была в сборе, окончательно окрепшего и привыкшего к людям песика взяли в дом.

Прошло полгода… Покемон превратился в красивого и ухоженного Джеки, любителя спать на коленях у своих хозяев (об этом он когда-то только, возможно, мечтал). Каждый вечер он с нетерпением ждет прихода с работы и из школы членов семьи. У него есть свой ритуал — принять у пришедшего варежку или перчатку и гордо нести на место, в свой склад, где у него много важных для него вещей. Джеки оказался очень хозяйственным и бережливым, не испортил ни одной вещи. Чуткий и добрый, очень сообразительный, всегда внимательно реагирующий на слова и настроение своих хозяев. Но, выходя на улицу, он немного стрессует, наверное, боится вновь остаться один.

Возможно, те трудности и тяготы, которые пришлось пережить Джеки в своей бродячей жизни, были частью его пути в семью.

Софья НОВИЧИХИНА, ученица 6-го класса.