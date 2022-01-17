Путана деньги не вернула

30-летний житель областного центра по поиску в браузере нашел объявление о предоставлении интимных услуг. Заинтересовался.  Перешел по одной из предоставленных ссылок и перевел суму за услугу в  10 тысяч рублей.

Когда деньги «слетели» с банковской карты,  незнакомка  перестала выходить с ним на связь. А была ли это девица, вопрос? Или же охотника  опасных развлечений  развели усатые дядьки? Следствие покажет.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Сахалинской области,  по факту мошенничества  возбуждено уголовное дела. Ведется следствие.

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