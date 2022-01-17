Путана деньги не вернула

30-летний житель областного центра по поиску в браузере нашел объявление о предоставлении интимных услуг. Заинтересовался. Перешел по одной из предоставленных ссылок и перевел суму за услугу в 10 тысяч рублей.

Когда деньги «слетели» с банковской карты, незнакомка перестала выходить с ним на связь. А была ли это девица, вопрос? Или же охотника опасных развлечений развели усатые дядьки? Следствие покажет.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Сахалинской области, по факту мошенничества возбуждено уголовное дела. Ведется следствие.