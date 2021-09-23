Путешествие длиною в жизнь. Он был Человеком, влюбленным в Сахалин

22 сентября в Южно-Сахалинске попрощались с Сергеем Горбуновым, известным в Сахалинской области и далеко за ее пределами краеведом, путешественником, научным работником. Отпевание прошло в храме Николая Угодника на улице Больничной, похоронили на погосте в Христофоровке.

Скорбное известие о смерти Сергея Вячеславовича вызвало множество откликов на форумах. Добрые слова и светлые воспоминания об этом удивительном человеке писали экологи и геологи, археологи, историки, музейные работники, краеведы… Уже один этот факт говорит не просто о широком круге общения Сергея Горбунова, но и о широте его кругозора, познаний, увлечений, интересов. Поэтому сложно сказать однозначно: кем же он был – музейщиком или путешественником. Пожалуй, самым точным будет обобщенное определение – Человеком, влюбленным в Сахалин.

Родился Сергей в 1952 году в Нижнем Новгороде, в юном возрасте с родителями переехал на Сахалин, в Тымовское. После срочной армейской службы работал кочегаром в селе Яблочном Холмского района, а параллельно вел клуб путешественников «Абориген». Клуб – его детище, был создан для школьников в 1980 году. В 1982 году состоялась первая «кругосветка» по периметру Сахалина. Собирали научный материал по биологии и археологии, попутно открыли 77 археологических памятников. В 1990-м заочно окончил исторический факультет ДВГУ по специальности «история».

А затем было множество путешествий, экспедиций. Об одной из них, получившей название «Сахалин – Пацифика-2009», в статье «Пешком по краешку Сахалина» довольно подробно рассказал «Советский Сахалин» в декабре 2009 года.

Четыре участника той экспедиции во главе с Горбуновым стартовали из Поронайска 27 мая. Планировали покорить примерно три тысячи километров по периметру всего Сахалина: Поронайск – мыс Анива – мыс Крильон – мыс Марии – мыс Елизаветы – мыс Терпения – Поронайск. Немного не дотянули до финиша, завершили маршрут в Ногликах. Помешала погода: зима в том году на севере Сахалина наступила дней на 10 раньше обычного…

– Честно говоря, – рассказывал тогда руководитель экспедиции, научный сотрудник Поронайского краеведческого музея Сергей Горбунов, – я рассчитывал, что путешествие станет завершающим в моей походной практике на Сахалине. Казалось, что ничего принципиально нового мы не откроем. Ведь за 45 лет, которые посвятил изучению острова, путешествиям по нему, вроде бы для меня не осталось ни одного белого пятна на карте Сахалина. Сейчас понимаю, что поторопился с выводами, остров продолжает оставаться загадкой, сюрпризы поджидали нас на каждом шагу…

Многочисленные находки участников экспедиции пополнили фонды Поронайского краеведческого музея.

Имя Сергея Горбунова можно встретить и в других публикациях газеты разных лет. Это путешествие длиною в жизнь завершилось 18 сентября 2021 года в Углегорске. Светлая память!

Ярослав САФОНОВ.