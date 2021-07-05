Путешествие на Кавказ. Выставка произведений искусства мастеров Азербайджана, Армении и Грузии

В областном художественном музее открылась выставка «Путешествие на Кавказ». На ней представлены более 50 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства мастеров Азербайджана, Армении и Грузии.

Работы созданы в 1940 – 1990-е годы и находятся в коллекции областного художественного музея. Многие ранее не выставлялись в залах учреждения.

Самобытное кавказское искусство имеет региональные, исторические и художественные особенности – бережное отношение к национальным традициям, культурному и историческому наследию, органичное соединение национального и современного в искусстве.

Искусство Азербайджана представлено произведениями народного художника СССР Т. Нариманбекова (1930 – 2013). Его декоративно-праздничная живопись несет позитивное мировосприятие мастера. Детская наивность рисунка является осознанной индивидуальной особенностью, выработанной годами, возвращением к национальным истокам.

За Армению «выступает» народный художник СССР Д. Налбандян (1906 – 1993). Он родился в Тбилиси, там и учился, а жил и трудился в Москве. Его отличала реалистическая манера работы, пастозные цветовые мазки, точная передача состояния природы. Представленные на выставке картины «Село Успенское», «Домик Гарибальди» этюдного характера, созданы по впечатлениям от поездок по России и Европе.

Еще одна знаменитость от Армении – народный художник СССР М. Асламазян (1906 – 2007). Прирожденный живописец, она неизменно обращается к теме родной республики, раскрывая ее разнообразные аспекты. В графической работе «Табачницы Армении» множество цветов, проработаны объемы. С таким же названием и похожей композицией позже создано живописное полотно.

Изображение женских образов, символизирующих собой плодородие, непосредственно связано с темой изобилия, которая впоследствии будет многократно развиваться художником.

Мариам Асламазян занималась также керамикой, монументальными росписями, оформляла театральные спектакли и цирковые представления.

В портретном жанре работает А. Паникян. В его «Портрете Карена» доминирует красный цвет, который показывает в образе подростка агрессивность, неконтролируемую эмоциональность, упрямство, протестное поведение. Характер героя подчеркивают непропорциональные части тела, худоба, взгляд исподлобья.

Наиболее обширно представлено на выставке искусство Грузии. Небольшие пейзажи этюдного характера выполнены художниками А. Асланишвили, З. Ноникошвили, Г. Пипия, Э. Джамиашвили, А. Томашвили.

Производственная тема отражена в работе Г. Геловани (1928 – 1986) «Вагоноремонтный завод».

В картине «Лесной цветок» Э. Зарапишвили обращается к народному творчеству. Цвет и эмоции имеют здесь доминирующее значение. В стилизованной фигуре девушки выделяются крупные ноги, женская грудь, изящные руки с цветком. Модель смотрится крупновато, тяжеловесно. Но чувствуется внутренняя хрупкость, как у цветка.

На выставке много графических работ – линогравюра, литография, тушь, перо, акварель.

Заслуженный художник Гру­зии Г. Церетели в серии «Молодость» предстает лириком, тонко чувствующим связь с родной землей.

Книжная графика представлена иллюстрациями к пьесе Шекспира «Отелло» заслуженного художника Грузии Л. Шенгелия-Абашидзе.

Праздник, как всенародное явление, сходное с трудовым процессом, предстает в работах Т. Тереладзе, Н. Мумладзе, В. Гамгия.

Есть на выставке и скульп­туры: «Дар солнца» Т. Девдариани, «Портрет сельской учительницы» О. Мурадян, бронзовые медали Л. Квелидзе, Г. Очиаури, Н. Джикия.

Большая коллекция пред­­метов декоративно-прикладного искусства. Для грузинского орнамента характерно использование гео­метрических, растительных и животных мотивов, христианской символики. Этим отличаются, к примеру, кувшины А. Какабадзе.

Оригинальны «Кабаны» Т. Гобеджишвили. Художник использует штамп с треугольными выемками, имитирующими щетину зверей. Вертикально вдавленными полосами мастер передает гриву с гребнем, выступающую у возбужденных животных.

Творчество кавказских художников отличается богатством разнообразных оттенков. Здесь и светлый лиризм, и яркая праздничность, и сдержанная монументальность, и напряженная драматичность.

Посмотреть выставку можно до конца июля.

Людмила БЕРКОВИЧ.