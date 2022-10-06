Путешествие одного дня

Школьники из отдаленных районов Сахалина – Ты­мовс­ко­го и Алек­санд­ровск-Сахалинского – побывали на экскурсиях в областном центре.

Более 150 детей посетили аквапарк, музеи и стали участниками квестов в рамках региональной программы детского социального туризма.

Организаторы совместно с ПК «Сахалин» проработали логистику, согласно которой дети едут в Южно-Сахалинск на поезде в ночь. Экскурсионная программа запланирована на протяжении всего дня, а вечером – обратный путь. Предусмотрен отдельный вагон и сопровождающие-взрослые.

Экскурсии абсолютно бесплатны. Для участия в программе родителям необходимо оформить ребенку карту сахалинца или электронный социальный сертификат на сайте министерства соцзащиты.

С начала года островную столицу посетило свыше 13,5 тыс. детей из разных районов области. До конца года на экскурсиях побывает еще около 3 тыс. школьников, сообщили в правительстве области.