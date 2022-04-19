Путешествие с Иваном Царевичем. Впервые на Сахалине гастроли Приморского краевого театра кукол

С 19 по 23 апреля на Сахалине пройдут гастроли Приморского краевого театра кукол (г. Владивосток) – одного из старейших театров России.

Сахалинцы увидят три спек­такля.

«Царевна-лягушка»

Любимая нами с детства сказка, полная волшебства, юмора и глубокой морали. Отправьтесь в увлекательное путешествие ради любви вместе с Иваном Царевичем, познакомьтесь с Бабой Ягой и сразите злобного Кощея Бессмертного.

Классический спектакль в современной интерпретации подарит яркие впечатления детям и взрослым. Сказка для семейного просмотра. (3+)

«Про Аленку и гусенка»

Эта история про Аленку и гусенка-непоседу Дорофея. Маленькие зрители активно участвуют в спектакле, влияют на ход событий и помогают Аленке спасти Гусенка от хитрой Лисы. Умный Ежик вместе с ребятами побеждают ее. (3+)

«Ай да Петрушка, или веселая ярмарка!»

Балаганно-шутовское представление. Познавательно-развлекательный сюжет с шутками, прибаутками, играми, танцами и песнями, с элементами интерактивного представления для детей и родителей.

Главный герой – Петрушка – Петр Иванович Уксусов по прозвищу Ра-та-туй! Кукла перчаточная, балаганная, русский шут, остряк, потешник, забияка в красном кафтане, холщовых штанах и остроконечном колпаке с кисточкой. (3+)

Евгений ТАРАЩУК.

СПРАВКА

Приморский краевой театр кукол создан 25 декабря 1939 года. На спектаклях Приморского краевого выросло не одно поколение жителей Владивостока и края. Сотни премьер, тысячи гастрольных километров по России и зарубежью. Искусству артистов театра аплодировали зрители Польши, Японии, Кореи.

Главной целью своей работы в Приморском краевом театре кукол считают создание «Золотой библиотеки» лучших сказок мира. Сегодня в репертуаре постановки музыкальные, пластические, с куклами разных видов и размеров. Спектакли поставлены по произведениям Андерсена и Толстого, Киплинга и Чуковского, Перро и Аксакова, по сказкам современных авторов.

Приморский краевой театр кукол – участник Всероссийских и межрегиональных фестивалей, инициатор и организатор Международных фестивалей театров кукол стран АТР «Мир кукол» (Владивосток).