Путеводитель от путешественника

Москвич Константин Сазонов любит путешествовать, писать стихи под впечатлением от тех географических точек, которые посетил (таких множество). А где стихи, там и музыка и, конечно же, вокал. Со временем композиций у Константина накопилось на целых четыре альбома. В первом, получившем название «Романтика пыльных дорог», есть сочинения в жанре шансон о наших островах.

На архипелаге Сазонов побывал летом 2019-го и вот по какому поводу.

– Двухнедельную поездку на Сахалин – Итуруп – Кунашир я себе подарил на 50-летие, – рассказал автор. – Песня «Курилы» является практически путеводителем по тем местам.

К сказанному можно добавить, что Константин Сазонов не хуже профессионального туроператора зазывает народ посетить островной регион и живописует в песне его достопримечательности. А это вулканы и фумарольные поля, лососи и морские ежи, крабы и устрицы, кипящие реки, лечебные грязи и великий Тихий океан…

Хочется процитировать из интернета отклик Бориса Аксюзова на сочинение Сазонова. Он пишет: «Сам был на Курилах трижды. Работал на Сахалине учителем и водил в походы пацанов. Всходили на вулкан Менделеева, варили яйца в Кипящем озере, пересекли Кунашир по всей его длине, а на Шикотане рубили головы селёдкам иваси, зарабатывая деньги на обратный пароход… В вашем песенном тексте есть волнение влюблённого в Курилы человека. В общем, спасибо за возвращение меня на Острова!».

Сегодня песня «Курилы» пополняет коллекцию редакционного проекта. Надо сказать, это вторая работа Константина по островной теме. 24 августа нынешнего года мы представили читателям газеты его композицию «Сахалин».

Немного об авторе. Он окончил экономический факультет Московского авиационного института. Сферой его профессиональной деятельности стала работа в коммерческой и банковской системе. А ещё Константин Сазонов пишет прозу, философскую и гражданскую лирику, побеждает в литературных конкурсах. Его песни в авторской аранжировке звучат по радио. На сетевых порталах у Константина есть свои поэтические и музыкальные страницы. Так что тот, кто заинтересуется творчеством этого участника нашего проекта, сможет узнать о нём побольше.

Людмила Степанец.