Путеводитель в мир ВКонтакте. Советы для бизнеса и не только

Facebook и Instagram официально заблокированы в России. Из-за этого блогеры, владельцы бизнеса и другие активно переходят во ВКонтакте. Однако после Instagram переезд в новую соцсеть может быть тяжелым.

– Основная ошибка новых пользователей ВК – создание личной страницы бренда, – говорит маркетолог Ульяна Залеская. – Если у вас уже есть профиль, то создавать новый не нужно. Возможно, потребуется обновить оформление и информацию на странице. И после этого создать сообщество. Управлять им можно с личной страницы.

Основные функции ВК для бизнеса:

Стена. Используется для публикации разных форм контента: текста, видео, музыки.

Опросы. Полезны для привлечения новой аудитории. Помогут сразу узнать ее предпочтения.

Клипы ВК. Это короткие видео от 5 секунд до 1 минуты. Новое обновление, которое появилось после популярности TikTok. Стоит публиковать видео длительностью от 5 до 60 секунд, в хорошем качестве и с разрешением 9:16, 1080 х 1920 пикселей. Все это нужно, чтобы зрителям было удобно смотреть ролики на телефоне.

– У клипов ВКонтакте своя музыкальная библиотека, обычным пользователям в роликах следует использовать треки именно из нее, – рассказала Ульяна Залеская. – А если вы автор коммерческих клипов, вам нужно договариваться с правообладателями музыки напрямую. Если это правило нарушить, в один день ролик может превратиться в «тыкву» – стать беззвучным. Так что не забывайте отмечать правильные треки и не пытайтесь обмануть систему.

Обсуждения. Несколько лет назад их использовали как форум. Сейчас владельцы бизнеса могут создать обсуждения для обратной связи, хранения отзывов и ответов на частые вопросы.

Статьи. СМИ внутри ВКонтакте. Их можно применять для демонстрации экспертного контента. Например, если у вас ресторан, то в статьях будут интересные рецепты блюд из меню.

Репортажи. Выглядит, как Twitter. Этот инструмент позволяет проводить текстовые трансляции мероприятий.

Сюжеты. Это несколько историй от имени сообщества или пользователя. Как истории в Instagram.

– Продвижение в ВК возможно с помощью встроенного таргета, – рассказала маркетолог. – То есть, вы покупаете рекламу у самого ВК, выбираете ее формат, вид, целевую аудиторию и площадь распространения. Для нее необходима минимальная аудитория 100 человек. Еще один метод – набрать подписчиков на свою личную страницу, а потом зазывать их в сообщество. И третий способ – рассылка сообщений с приглашением вступить в сообщество. Есть и другие варианты: продвигаться через клипы или попасть в глобальную ленту новостей. Но такое продвижение непредсказуемо. Не понятно, получится ли набрать подписчиков.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.