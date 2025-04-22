Путин в Наццентре «Россия» наградил победителя премии «Служение» в номинации «Мужество и героизм – на благо служения Родине»

Глава государства вручил статуэтку победителю в номинации «Мужество и героизм – на благо служения Родине» первому заместителю главы администрации Вейделевского района Белгородской области – начальнику управления безопасности Владимиру Таранцову.

Всероссийская муниципальная премия «Служение» учреждена по поручению Президента в 2023 году. Награда присуждается по 10 номинациям представителям муниципального сообщества, внёсшим значительный вклад в решение вопросов местного значения и развитие местного самоуправления. В этом году рассмотрено более 41 тысячи заявок из всех субъектов Российской Федерации.

Фото: http://www.kremlin.ru/