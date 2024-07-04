Путёвки на работу. Более 2 тыс. студентов приступают к новой трудовой смене

Работать студенты будут в разных направлениях: строительство, энергетика, рыбоперерабатывающая отрасль, медицина, дорожные работы, педагогика и другие. Трудиться на Сахалин и Курилы приедут ребята со всей России: от Калининграда до Дальнего Востока.

Сейчас они закрывают сессии и постепенно выходят на работу. Самый большой наплыв студентов традиционно ожидается в июле и августе, когда учёба будет уже позади.

– В этом году активно развивается сервисное направление. Ребята будут работать в гостиничных комплексах и ресторанах юга Сахалина помощниками поваров, официантами, горничными, младшими администраторами, помощниками гидов. Из других регионов по этому направлению приедут около 100 человек, – рассказал руководитель студенческих отрядов Никита Пушко.

Предприятия охотно берут студентов на работу. В летний и осенний периоды создаётся кадровый голод, поэтому проблем с трудоустройством ребят нет. Нередко студентам предлагается подписать целевое направление, совмещать работу с учёбой в течение года или же компании приглашают к себе уже после окончания университетов. Преподаватели идут навстречу студентам и подгоняют учебные планы под них.

В этом году свыше 50 предприятий распахнут свои двери для начинающих специалистов. В строительно-коммерческой компании «Сфера» студенты уже работают, и в скором времени к ним присоединится ещё 11 человек. Вместе с АО «Труд» и компанией «СУ-4» молодые специалисты будут прокладывать дорогу Южно-Сахалинск – Оха. А 40 начинающих энергетиков уже приступают к работе в ПАО «Сахалинэнерго».

Свою численность увеличил и всероссийский студенческий медицинский отряд «Галиотис», образованный в прошлом году. В этот раз в больницах островного региона будут трудиться около 60 человек. Среди них как приезжие ребята, так и студенты Сахалинского базового медицинского колледжа.

Студентов-педагогов можно встретить в летних оздоровительных лагерях «Лесное озеро», «Юбилейный», учебном центре «Авангард» и учебно-тренировочном центре «Восток». Помимо этого они участвуют в проекте «Сириус.Сахалин» в роли вожатых.

Самое популярное рабочее направление у студентов – рыбная отрасль. В этом году около 1200 человек будут трудиться на переработке лосося на предприятиях Сахалина и Курил. Впервые за три года компания «Гидрострой» активно набирает ребят на работу на остров Итуруп.

Зарплата у студентов в каждой сфере деятельности разная. Конечно, на рыбопереработке ребята могут получить 200 – 300 тыс. рублей в зависимости от путины. У всех остальных оплата труда фиксированная: от 40 тыс. рублей за смену в лагерях, от 55 тыс. рублей за месяц у строителей и т. д.

– Ребят берут на работу как кадровый резерв. Предприятия знакомят молодых специалистов с производством, а студенты показывают свои навыки и умения. Все в этом случае заинтересованы в создании привлекательных условий для ребят, чтобы они потом вернулись, – уточнил Никита Пушко.

Кроме работы студенческие отряды будут заниматься волонтёрской деятельностью на крупных мероприятиях – на всероссийском молодёжном форуме «Острова» и других. Помимо этого студенты проводят свои внутренние конкурсы, спартакиады, представления отрядов, путешествуют по Сахалину, чтобы лучше познакомиться друг с другом.

Активно развивают в регионе и трудовые отряды подростков. Школьники будут работать на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг», который пройдёт с 8 по 21 июля. А также их приглашают на строительные объекты, где требуется помощь с уборкой и облагораживанием территории. В этом году планируется трудоустроить около 300 подростков.

А во время празднования Дня молодёжи в городском парке им. Юрия Гагарина первый заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Байдаков вручил студентам путёвки на работу.

– Во время этой практики вы получите необходимые навыки и компетенции, которые помогут вам в дальнейшей жизни, – обратился ко всем присутствующим Сергей Байдаков.

В этом году в регионе уже провели несколько региональных и всероссийских форумов, а также профильную смену для школьников. Трудоустройство сахалинских студентов происходит преимущественно по направлению обучения.

Вступить в студенческие отряды Сахалинской области можно и сейчас. Каждого трудоустроят и найдут занятие по душе.

Анастасия КАРАМУШКИНА.

А вы не знали?

За всё время существования студенческих отрядов России, а это уже 65 лет, через трудовые смены прошло более 20 млн человек.