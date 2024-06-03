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Путёвки в лето подарили школьникам. Ура, каникулы!

Алексей Белик и Сергей Надсадин пожелали детям хорошего отдыха, позитивных впечатлений, новых друзей.

В Международный день защиты детей председатель правительства области Алексей Белик вручил южно-сахалинским школьникам путёвки в лето, которые символизируют начало самых долгих каникул.

Торжественная церемония состоялась в городском парке культуры и отдыха имени Гагарина в рамках фестиваля «Движение Первых». Здесь собрались сотни школьников Южно-Сахалинска.

Для юных и взрослых гостей в парке подготовили насыщенную программу с полезными мастер-классами, семейными и командными мероприятиями, образовательными лекциями и спортивными играми, продажей изделий местных дизайнеров, выступлениями диджеев команды G42 и выставкой творчества островитян.

– Стартовали самые долгие каникулы. Хочу пожелать, чтобы за три месяца лета каждый из вас не только отдохнул и укрепил своё здоровье, но и нашёл друзей, получил позитивные впечатления, зарядился энергией для нового учебного года. Пробуйте свои силы в разных отраслях знаний, ищите то, что вас по-настоящему увлечёт. Это обязательно поможет в жизни. Чем успешнее каждый из вас, тем сильнее наша страна. Идите вперёд и не бойтесь. Помните: мы, взрослые, всегда готовы вас поддержать, – сказал Алексей Белик.

Председатель правительства области вручил юным представителям семи пришкольных лагерей символические путёвки в лето и подарки – спортивный инвентарь и настольные игры. В церемонии также принимал участие мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Завершится фестиваль «Движение Первых» красочным концертом на стадионе «Космос», сообщает пресс-служба регионального правительства.

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