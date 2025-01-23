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Пьяный водитель в Тымовском пытался скрыться от ДПС

Сотрудники ГИБДД увидели на улице Лесной Toyota Mark II без номеров и подали сигнал об остановке. Водитель проигнорировал требование полиции и решил скрыться, надавив на газ.

Под звуки сирен инспекторы на двух экипажах пустились в погоню за нарушителем.

В районе дома № 10 по улице Лесной инспектор догнал авто, открыл дверь на ходу и пытался вытащить ключи из замка зажигания. Но пьяный водитель прибавил скорость.

Догнали нарушителя на федеральной дороге Южно-Сахалинск – Оха спустя 40 минут. Лихач решил бросить авто и скрыться в лесу, но там его и задержали.

Отчаянным водителем оказался 33-летний островитянин, который уже привлекался к административной ответственности за вождение в пьяном виде. Теперь ему грозит уголовное дело по нескольким статьям.

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