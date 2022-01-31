Пять фильмов за три дня. Фестиваль японского кино

Генеральное консульство Японии на Сахалине, Японский фонд и Сахалинское кинодосуговое объединение при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела приглашают на 20-й юбилейный фестиваль японского кино.

Он проводится с 4 по 6 февраля в кинотеатре «Октябрь» г. Южно-Сахалинска.

Расписание показа фильмов

4 февраля, пятница

18.30 – открытие фестиваля.

19.00 – драма «Шаг».

5 февраля, суббота

15.00 – комедия «Профессия: бэнси».

17.40 – триллер «Украденная личность».

6 февраля, воскресенье

15.00 – комедия «Отдел фантастического маркетинга корпорации Маэда».

17.40 – триллер «Крах искусственного интеллекта».

Вход свободный.

Билеты будут доступны в кассе ККЗ «Октябрь» за день до сеанса.

Справки по тел. 8 (4242) 22-41-09.

Краткое содержание фильмов