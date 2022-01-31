Пять фильмов за три дня. Фестиваль японского кино

Генеральное консульство Японии на Сахалине, Японский фонд и Сахалинское кинодосуговое объединение при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела приглашают на 20-й юбилейный фестиваль японского кино.
Он проводится с 4 по 6 февраля в кинотеатре «Октябрь» г. Южно-Сахалинска.
Расписание показа фильмов
4 февраля, пятница
18.30 – открытие фестиваля.
19.00 – драма «Шаг».
5 февраля, суббота
15.00 – комедия «Профессия: бэнси».
17.40 – триллер «Украденная личность».
6 февраля, воскресенье
15.00 – комедия «Отдел фантастического маркетинга корпорации Маэда».
17.40 – триллер «Крах искусственного интеллекта».
Вход свободный.
Билеты будут доступны в кассе ККЗ «Октябрь» за день до сеанса.
Справки по тел. 8 (4242) 22-41-09.
Краткое содержание фильмов
- «Шаг» (12+, 2020, 118 мин.).
По одноименному роману Ки¸си Сигэмацу.
Отец-одиночка Кэнъити воспитывал дочь Мики последние 10 лет. Его жена умерла, когда девочка была совсем маленькой. Отличается ли жизнь отца-одиночки от жизни матери-одиночки? Удастся ли ему создать новую семью, и, что немаловажно, примет ли дочь в семью кого-то еще? На пути отцовства Кэнъити сталкивается с разными проблемами, и он не только воспитывает дочь, но и учится у нее сам.
- «Профессия: бэнси» (12+, 2019, 126 мин.).
События фильма разворачиваются около 100 лет назад, в кинотеатре маленькой деревушки, где показывают немые фильмы – «движущиеся картинки». Главный герой мечтает стать бэнси – человеком, который сопровождает своими рассказами показы кинофильмов.
Приключения молодого парня происходят на фоне конкурирующих кинотеатров, где зрителей привлекают в основном навыки бэнси, которые зачастую более популярны, чем сами «движущиеся картинки». Все больше раскрывая свой талант, герой пытается воплотить в жизни всю магию кино.
- «Украденная личность» (18+, 2018, 116 мин.).
По одноименному роману Акиры Сига.
Асами Инаба может похвастать счастливой личной жизнью и работой в крупной компании, а ее молодой человек Макото хочет сделать девушке предложение. Жизнь обоих переворачивается с ног на голову, когда Макото оставляет свой телефон в машине.
Параллельно с этим в горах находят тела девушек, и детективу Манабу Кагая предстоит поймать серийного убийцу – до появления новой жертвы.
- «Отдел фантастического маркетинга корпорации Маэда» (12+, 2020, 115 мин.).
Отдел маркетинга строительной корпорации Маэда, 2003 год. Дои, сотрудник фирмы, не испытывающий теплых чувств к своей работе, без энтузиазма работает за своим компьютером. Через мгновение он окажется ввязанным в совершенно новый проект, которым «загорелся» его начальник Асагава, – строительство ангара для легендарного боевого робота Mazinger Z из популярнейшего аниме по манге Го Нагая.
- «Крах искусственного интеллекта» (18+, 2020, 131 мин.).
2030 год, Япония. Искусственный интеллект (ИИ) становится незаменимой частью инфраструктуры, поддерживающей жизни людей. Это медицинское обслуживание, финансы, транспорт и безопасность. Однажды считавшийся надежным ИИ выходит из-под контроля и запускает программу «селекции людей»: эта программа позволяет отбирать и убивать тех, кто по решению ИИ не заслуживает жить.
Главным подозреваемым в сбое системы становится Косукэ Кирю, его главный разработчик, которому теперь придется не только отстоять свою непричастность, но и перепрограммировать ИИ, пока программа «селекции людей» не вступила в силу…