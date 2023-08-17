Пять новых школ на Сахалине и Курилах откроются 1 сентября

В новом учебном году распахнут двери школы на 300 мест в Ногликах, на 400 мест в Курильске, на Итурупе, школы-детсады в Головнино, на Кунашире и в Кировском Тымовского района, а также начальная школа на 400 мест в Шахтерске. Всего создадут 1335 новых школьных мест. Вопрос подготовки к новому учебному году поднял губернатор Валерий Лимаренко на заседании регионального правительства.

– Каждая школа на Сахалине и Курилах должна встретить 1 сентября в полной готовности. Дети и учителя должны войти в чистые, светлые классы и начать новый учебный год в комфортных условиях. В этом году к Дню знаний завершается строительство пяти школ. Все они должны быть сданы точно в срок, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Кроме того, в этом году приобретено здание под детский сад в Троицком Анивского района. К 1 сентября он начнет работать и сможет принять 100 ребят.

В 13 школах (из них 9 – сельские) проводится капитальный ремонт по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». В этом году на обновление островных школ выделено почти 407 млн рублей, из них 93,5 млн – из федерального бюджета.

На сегодня приемка успешно завершена уже в 278 образовательных учреждениях – школах, детских садах, организациях профессионального и дополнительного образования. В фокусе внимания – противопожарная безопасность и антитеррористическая защищенность, укрепление материально-технической базы. Все школы обеспечены круглосуточным неограниченным доступом в интернет. Все школьники на 100 процентов обеспечены учебниками, сообщила пресс-служба областного правительства.

В новом учебном году за парты сядут более 63 тысяч школьников. Первый раз в первый класс отправятся свыше 6,7 тысячи детей.

В новом учебном году внедряется единая модель профессиональной ориентации.