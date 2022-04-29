Пятеро отличников получили сертификаты Тотального диктанта в Южно-Сахалинске

Сертификаты отличникам Тотального диктанта вручили в Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»

По традиции участникам раздали проверенные тексты, провели работу над ошибками и наградили сертификатами отличников тех, кто безупречно написал текст «Санин год» Марины Степновой.

– В этом году нас очень порадовали участники акции. Если в 2021-м отличников не было, то сейчас их пятеро, – отметила городской координатор акции Анастасия Степаненко. – Не скажу, чтобы текст был очень простым, многие допустили пунктуационные ошибки в использовании сравнительных оборотов, обособлении вводных слов. В плане орфографии трудности возникали при написании существительных «хорёк», «буфет», «грамота», «горничная», «эгоистка».

Организаторы не раскрывают статистику оценок – таковы правила проведения акции. Однако имена отличников называть можно, и даже нужно. Абсолютными отличниками Тотального диктанта–2022 стали: Кузьмина Ольга, Луговская Марианна, Ушатова Светлана, Федоренко Татьяна и Черенкова Олеся. Помимо сертификатов отличникам также были вручены подарки от музея.

Кстати, Татьяна Федоренко из Горнозаводска,т участвует в Тотальном диктанте уже в седьмой раз.

В Южно-Сахалинске популярная акция в поддержку русского языка и грамотности проходит с 2011 года, а с 2016-го реализуется на площадках областных музеев при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела. В 2022 году в ней приняли участие около 100 человек.

Денис Таушканов.