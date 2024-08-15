«Пятёрка» сахалинцам от детей Донбасса. Наша область уже два года шефствует над Шахтёрском в ДНР

Сахалин и Курилы всегда вызывают у жителей города Шахтёрска Донецкой народной республики положительные эмоции.

Приезжающих с островов специалистов в ДНР всегда встречают тепло. Ведь сахалинский регион шефствует над Шахтёрским районом Донецкой народной республики с 2022 года. Островные мастера первым делом восстановили коммуналку. Вначале картина была удручающая. Сейчас практически не осталось текущих крыш, неисправных теплотрасс. Уже второй отопительный сезон прошёл без серьёзных сбоев. Для детей организовали поездки в сахалинские оздоровительные лагеря.

Сейчас наши земляки готовят шахтёрские школы к учебному году. Недавно там побывал председатель правительства области Алексей Белик. По его оценке, всё сделано качественно и в срок.

– Мы и впредь будем приводить в порядок школы и детские сады. Создавать современные игровые площадки. Восстанавливать кровли, менять окна и системы отопления, чтобы в зданиях стало теплее, – отметил он. – Выполним работы по ремонту социального учреждения для детей в сложной жизненной ситуации, а также центра для детей с ограниченными возможностями. В следующем году при нашей поддержке шахтёрские школьники вновь побывают в летних оздоровительных лагерях. Мы продолжим восстанавливать коммунальную инфраструктуру, потому что от её состояния напрямую зависит качество жизни в районе.

Сахалинских специалистов добрым словом будут вспоминать учащиеся шахтёрской школы № 18. В новом учебном году здесь начнёт работать полноценное освещение на территории для занятий спортом. Полностью обновились пищеблок, система отопления. Надёжная электропроводка смонтирована в компьютерных классах.

Такая же радость и в школе № 19: появилось освещение спортивных площадок, заменено оборудование столовой, отремонтированы кровля и водосливы, благоустроена пришкольная территория. Учителя, учащиеся и их родители не скрывают своей радости.

Обновление пришло и в детсады. Там обустроили современные игровые площадки с мягким резиновым покрытием. И теперь они стали любимым местом развлечений для малышей. Появились кораблики с домиками, где можно уединиться. Хочется подвигаться – на выбор несколько горок и качелей. Всё это способствует развитию малышей.

– С площадок их не выгнать, – рассказала Алексею Белику директор детского сада № 5 Светлана Суходольская. – Раньше о таком мы не смели и мечтать. Педагоги, дети и их родители очень довольны.

Благодарность жителям Сахалина и Курил и региональному руководству передал глава Шахтёрского муниципального округа Александр Шатов. По его словам, с помощью островитян жизнь шахтёрцев меняется к лучшему.

Как пояснили в правительстве области, в следующем году сахалинские специалисты приведут в порядок не менее 40 объектов социальной инфраструктуры Шахтёрского района ДНР.

Сергей ВЕТРОВ.