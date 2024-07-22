Рабочие едят суп… руками. О чём читатели писали в газету в 1930-е годы

Письма читателей приходили в редакцию практически с первых лет существования газеты. В былые годы «Советский Сахалин» получал по несколько тысяч писем в год. Что-то публиковалось, что-то пересылалось в различные инстанции для принятия мер.

Сейчас, правда, традиционной почтой пользуются реже. Многие предпочитают звонить по телефону и обращаются по электронке.

Мы заглянули в архив редакции. Интересно, о чём писали в газету в далёкие годы. Вот, например, некоторые письма, опубликованные в номере за 8 сентября 1931 года.

Объявить беспощадную борьбу дезертирам труда

Рабочие совхоза «Скотовод» Малашич Семён и Агапитов Никита были назначены на покосную работу на участок совхоза Альба. Малашич был рабочими выбран старшим группы. С первых же дней он повёл разлагательную работу среди рабочих не только своей группы, но и остальных групп. Ставил вопрос: «Долой сдельщину – давай подёнщину». Большинство рабочих, заинтересованных в совхозном строительстве и в заработке, стали возражать ему. Но он и Агапитов потребовали: «Кто за сдельщину, тот должен уйти из группы, а остаться должен тот, кто будет работать подённо».

Таким образом дезорганизовав всю свою группу, в ночь на 20 июля Малашич и Агапитов скрылись неизвестно куда, не сдав средств производства, спецодежду, обувь, не уплатив кооперативу за питание и совхозу расходы, связанные с их перемещением с материка, не предупредив никого о своём уходе.

Оставшиеся рабочие крайне возмущены такими действиями Малашича и Агапитова и клеймят их как злостных дезертиров.

Кроме того, вербованные в Хабаровске рабочие Кемлев Никифор, Володин Иван, Шахалов Иван, Коновалов Николай, Фокин Павел, Струнин Сергей, Струнина Фёкла и Грязнов Иван, прибыв в совхоз, на 3-й день потребовали повышения зарплаты и понижения норм выработки. Три дня эти рабочие не выходили на работу, и все ушли из совхоза, не предупредив никого о своём увольнении.

Рабочий же Шестаков Афанасий, поступивший на работу в совхоз в мае, также ушёл из совхоза, не предупредив совершенно никого об уходе.

Совхозник.

Виновников – к ответу

Месяц назад на работу в рабочий городок АСО поступил Новосёлов, который при помощи угощения папиросами быстро завязал дружеские отношения с прорабом Вощинкиным.

Прораб Вощинкин вообще к рабочим относится очень грубо. На ценные предложения рабочих отвечает: «Прошу меня не учить, знаю, что делаю, указывать себе никому не позволю».

Новосёлов же сумел подойти к Вощинкину, получил от прораба хорошую работу на постройке ледника. Быстро сорганизовалась артель, которая с большой энергией взялась за работу. Старшим группы, конечно, оказался Новосёлов, который совершенно ничего не понимает в строительном деле.

Став старшим группы, Новосёлов начал разлагать артель. Между рабочими появились конфликты, и артель, в конце концов, распалась на три группы. Во время улаживания конфликта работа по постройке ледника стояла.

Новосёлов, видя, что ему его «работа» удалась, из группы уходит. Вощинкин, несмотря на то, что знал всю деятельность Новосёлова, защищает его и, наконец, устраивает материальным десятником рабочего городка.

Строитель.

Оздоровить обстановку

В столовой № 2 на Октябрьском руднике по-прежнему творятся безобразия. Питание готовится крайне антисанитарно. Повар сплошь и рядом работает с грязными руками. Закрепление столующихся отсутствует. На предложения рабочих закрепить столовников заведующая столовой отвечает: «Я и без карточек знаю своих столовников». В результате все рабочие забрали продукты в кооперативе и вместе с тем столуются в столовой.

Столовая не знает, сколько человек она обслуживает. Благодаря этому никогда не хватает обедов. Ложек и стаканов столовая не имеет совершенно, хотя они есть на складах кооперации.

Председатель правления кооператива объясняет отсутствие в столовой ложек тем, что их растаскивают, и предлагает есть руками. И рабочие действительно едят суп прямо из мисок.

Рабочие рудника предлагают выдвинуть нового руководителя столовой из среды рабочих. Но на это предложение председатель правления Гулякин отмалчивается и никаких мер не принимает.

Столовник.

Отклики и разъяснения

На неопубликованную заметку о том, что доктор Феоктистова при осмотре девочки Горбачёвой с рудника Мгачи, подстреленной из дробовика, сказала, что дробины вынимать не следует – пересланную в окрздрав, последний дал следующее разъяснение.

Во-первых, дело каждого врача решить в каждом отдельном случае, нужно или нет удаление инородного тела. И, во-вторых, если дробины не вызвали воспалительного процесса, они могут оставаться в человеческом организме, совершенно не причиняя вреда.

Переписка с рабселькорами

Рабочему (Михайлов, молочная ферма). Ваша заметка не пойдёт – непонятно, о каких рабочих идёт речь.

Беспалому (Оноры). Заметка послана в сельхозинспекцию окрисполкома.