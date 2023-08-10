Доктор Пшекарский отмечает 40-летний юбилей… работы в областном онкодиспансере

Сахалинского доктора Сергея Пшекарского можно сравнить с ювелиром. Потому что в его деле требуется такая же скрупулезность, как при работе с драгоценными металлами или камнями. Только ответственность у Сергея Семеновича несравнимо выше. Он онколог, руководит отделением областного онкологического диспансера, где проходят лечение больные с опухолями головы, шеи и кожи.

12 августа заслуженный врач Сахалинской области доктор Пшекарский будет отмечать 40-летний юбилей работы в этом медучреждении. В одном отделении – опухолей головы, шеи и кожи.

Сколько было за эти годы выполнено операций и спасено жизней людей, он не считал. По меньшей мере тысяч 15. Если к этой цифре добавить многочисленные консультации, то благодарных доктору пациентов наберется чуть ли не на город.

Как на минном поле

40-летняя южносахалинка попала в онкодиспансер, по ее словам, случайно. Флюорография выявила множественные метастазы в легких. Оказалось, опухоль затаилась в щитовидной железе и никакими симптомами не давала о себе знать.

Оперировал пациентку доктор Пшекарский. Операцию провел блестяще, с еле заметным шовчиком. Спустя год женщину отправили продолжить лечение в столичный институт радиологии. И профессор, осматривающий ее, отметил высокую квалификацию сахалинского хирурга.

– Сергей Семенович очень грамотный доктор, – говорит Ирина Ухова, известная на Сахалине врач, много лет возглавлявшая в онкодиспансере отделение лучевой диагностики. – Операции на щитовидной железе вполне сравнимы с действиями по обезвреживанию мин. И Пшекарский с ними справляется высокопрофессионально. Помнится, доктору не раз приходилось даже исправлять ошибки материковских коллег, прооперировавших сахалинских пациентов.

– Здесь нужна особая точность и аккуратность, – поясняет другая коллега доктора – Елена Зверинская, также долгое время проработавшая с Пшекарским в онкодиспансере. – Особенности щитовидной железы таковы, что из-за неверного действия врача при операции могут наступить серьезные последствия.

Человек, например, может лишиться голоса. А опыт Сергея Семеновича позволяет предвидеть все опасности и умело их избегать.

В медицине нельзя останавливаться

В отделение Сергея Пшекарского поступают больные с опухолями на лице и шее, которые не спрячешь от постороннего глаза. После их удаления могут остаться неэстетичные шрамы или рубцы.

В 1985 году сахалинский хирург внедрил передовой и без преувеличения спасительный метод лечения, который и сегодня остается таковым. Смысл криодеструкции – замораживание места опухоли жидким азотом. И удаление ее без обезображивания лица.

– Раньше, чтобы пресечь дальнейший рост раковых клеток на коже головы, могли удалить пораженное место вместе с глазным яблоком, – рассказывает Пшекарский. – А здесь проблемная зона замораживается, превращается в камень. Через минуту все оттаивает. Объем замороженных тканей увеличивается, они разрываются. Но при этом здоровые ткани восстанавливаются, причем без рубцов. А опухолевые нет.

Когда этот метод начали применять в Москве, молодого доктора Сергея Пшекарского отправили изучить его, чтобы применять на Сахалине. Практика показала: криодеструкция помогает сделать лечение более динамичным и позволяет сократить время пребывания больного в стационаре. Но эту методику освоили доктора далеко не во всех онкодиспансерах страны. В столичных же медцентрах без нее никуда.

Последние лет шесть также благодаря доктору Пшекарскому в онкодиспансере внедрили еще одну новую и эстетичную методику лечения рака кожи – фотодинамическую терапию. Этот метод тоже позволяет избежать операции. Пациенту внутривенно вводятся фоточувствительные препараты, он находится в темной комнате 2 – 3 часа. Там же проблемное место начинают облучать лазером с определенной длиной волны. Патологические ткани усиленно «хватают» на себя фоточувствительный препарат. Под влиянием лазера молекулярный кислород из О2 превращается просто в О, в атомарный кислород, который убивает раковые клетки.

Восстановление проходит за 3 – 4 недели, после не возникает никаких косметических и эстетических изъянов. Все это вкупе с другими методами позволяет либо полностью избавить человека от онкологического заболевания, либо существенно затормозить его развитие.

В медицине нельзя останавливаться. Доктор Пшекарский интересуется новыми методиками, черпает информацию из научных статей и общается с медицинскими светилами.

Мудрость наставников

Без преувеличения сегодня Сергей Семенович Пшекарский – легенда островной медицины. Но сам он с благодарностью вспоминает своих наставников, благодаря которым он состоялся как доктор. Один из них – известный сахалинский хирург Альфред Егоров.

– Я познакомился с ним в 1983 году в южно-сахалинской городской больнице, где проходил интернатуру, – вспоминает доктор Пшекарский. – Он-то и посоветовал мне пойти в недавно открывшееся тогда отделение опухолей головы и шеи. И о своем выборе я ни разу не пожалел. А в онкодиспансере моим наставником стала Зоя Федоровна Горская. Сейчас она в преклонном возрасте, я встречаю ее в городе.

Она и другие доктора, которые меня учили, были не только профессионалами своего дела. Они были еще и интеллигентными людьми. В хорошем смысле этого слова. Они всегда помнили аксиому о том, что лечат в первую очередь больного, а не болезнь.

Это была еще та, старая советская школа. Ветеранов медицины в онкологическом диспансере остаются работать единицы.

Безусловно, современные технологии вместе с оборудованием позволили намного продвинуться в лечении тех видов рака, которые лет 30 – 40 назад считались практически неизлечимыми. Но вместе с этим что-то утратилось. Все облечено в стандарты и шаблоны лечения. Это в какой-то степени правильно, только за ними можно забыть аксиому о том, что в первую очередь лечат больного.

У него легкая рука

Гимнастику для рук, так необходимую хирургу, доктор получает играя в настольный теннис. Он кандидат в мастера спорта. В его рабочем кабинете многочисленные кубки и медали спортивных состязаний. Играл в студенчестве во время учебы в Хабаровском мед­институте, играет в настольный теннис и сейчас.

Благодаря в том числе и спорту смог выработать в себе твердость характера, умение не пасовать перед трудностями – это те качества, без которых трудно стать хорошим хирургом и руководителем.

Коллеги говорят о нем как о человеке увлеченном, искренне переживающем за свое дело и пациентов. В его отделении всегда порядок. Больные отмечают его внимательность и деликатность по отношению к ним. Не предполагая, что этот обходительный и мягкий на первый взгляд человек жестко требует от подчиненных выполнения ими должностных обязанностей. И невзирая на субординацию, принципиально ставит проблемы перед руководством.

Сегодня его волнует кадровая проблема.

– Наше поколение докторов уйдет, кто останется работать в отделении? – размышляет Пшекарский. – Нужно готовить смену. Идеальный вариант коллектива – опытные врачи и молодые…

Беспокоит доктора и беспечность земляков, которая оборачивается смертельными последствиями.

Люди в своем большинстве не задумываются о профилактике онкологии. Приходят лечиться, когда раковая опухоль уже очень запущена.

– Показательный пример. Лет несколько назад у нас в онкодиспансере были японские коллеги. Мы им показали фото, с какими опухолями поступают к нам пациенты. Они посчитали, что это фотомонтаж, – рассказывает Сергей Пшекарский. – Японцы привыкли регулярно проходить профилактические осмотры.

Потом пришла пора удивляться мне, когда я был в Японии. Привели нас на операцию. У больного диагноз – рак желудка. Опухоль совсем маленькая, ее обнаружили на ранней стадии и просто удалили. Она никуда не успела прорасти, потому что человек регулярно проходил обследование.

Передача по наследству

Люди, давно знающие Пшекарского, отмечают его жизненный принцип, которому он следует: поступать с людьми так, как хотелось бы, чтобы поступали с тобой. По­этому он уважительно относится к пациентам независимо от их социального положения. В коллегах ценит профессионализм, умение рационально распоряжаться рабочим временем.

Эти же качества вкупе с увлеченностью доктор передал своему сыну Дмитрию. Тот хотел пойти по стопам отца и тоже стать доктором. Закончил мединститут, работает в Южно-Сахалинске заведующим центром лучевой диагностики консультативно-диагностического центра. Тоже уважаемый в профессиональной среде специалист. Такая вот династия докторов Пшекарских.

Сергей РЯБОВ.

Фото автора.

Советы от доктора Пшекарского

Риск заболевания раком головы, шеи и кожи увеличивается пропорционально пребыванию на летнем солнце. Не все знают, что этот недуг лидирует по распространенности среди жителей России, такова статистика. Наша область не исключение. Загорать на солнце безопасно, когда нет сильного ультрафиолетового излучения, с 9 до 11 и после 16 часов.

Рак на ранних стадиях, как правило, никак себя не проявляет. У человека может ничего не болеть. Рак кожи иногда напоминает о себе небольшой язвочкой, легкой кровоточивостью. Могут увеличиться в размерах родимые пятна – рост может провоцировать как раз длительное пребывание на солнце.

Еще один фактор риска – длительное хроническое раздражение кожи: порезы от бритья, длительные натирания поверхности тела от ремней, бретелек и пр. Если царапина долго не заживает, это повод обратиться к врачу.

Своевременно распознать онкологию позволяют диспансеризация и чек-ап, который внедрен в области. Вовремя забить тревогу помогут и обычные анализы крови, УЗИ и КТ, на которые направит участковый терапевт.