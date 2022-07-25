Работа по заданному запаху. Чему радуются и огорчаются служебно-розыскные собаки вместе со своими хозяевами

Как у всякого офицера, у сотрудника полиции Анатолия Богинского есть подчиненные. Завидев его, они высказывают приветствие, причем всегда в радостно-приподнятом настроении. Потому что они – служебно-розыскные собаки породы немецкая овчарка Невеста и Власта.

Для них старший лейтенант Богинский – прежде всего хозяин, который их поймет и всегда им рад. Поэтому почтение начальнику подчиненные выражают виляя хвостом, припадая на передние лапы и радостно поскуливая – по зову сердца, а не по требованию устава. Он, в конце концов, написан только для людей…

Да и у самого полицейского при виде питомцев всегда улучшается настроение. Суточное дежурство для четвероногих – время особо радостное, ведь они будут вместе со своим проводником. А выезд на задание – повод заслужить очередную похвалу.

Сидеть без дела на базе, в кинологическом центре областного УМВД, долго не приходится. Сообщения о минировании, об обнаружении подозрительных предметов поступают часто. На них Анатолий Богинский берет Невесту – она «натаскана» на взрывчатку и должна, обнюхав находку, определить, опасна она или нет. Из последних запомнившихся случаев – выезд в один из торговых центров Южно-Сахалинска, где появился украшенный вязью непонятный предмет. Оказалось, это пояс шахида, но без опасной «начинки», простой муляж.

Власта отправляется на задание, когда нужно отыскать наркотики.

Каждая работает на совесть, потому что знает – хозяин похвалит и обязательно поощрит. Невесте кинет мячик, она обожает с ним играть и ловить на лету. А для специалиста по наркотикам лучшее по­ощрение – трещотка в руках кинолога. Ее звук означает, что сейчас будет лакомство. Это рождает у нее море позитивных эмоций.

– Когда уезжаю с одной из них, вторая немного ревнует, – смеется Анатолий. – Для каждой загадка – как это я могу поехать без нее? Ну а вообще кинолог с собакой – одно целое, иначе и быть не может. Это здорово помогает. Помогало и во время командировок на Северный Кавказ. Ну и наше общение дежурствами не ограничивается. Собаки поочередно живут у меня дома. И супруга, и дети считают их членами семьи.

Невеста и Власта по кинологическим меркам уже старослужащие – им седьмой год, а средний срок выслуги четвероногих полицейских восемь лет. У Анатолия они воспитываются с щенячьего возраста. Он взял их, когда пришел в кинологический центр. До этого работал по тому же профилю в конвойной службе и во вневедомственной охране.

– Выбрал их просто, – вспоминает он. – Пришел в вольер, мне сказали, что я могу подобрать себе любого щенка. Прошел, посмотрел. На Невесту как-то сразу обратил внимание. Как говорят, сердце подсказало, что с ней сработаемся. Точно так же, чуть позднее, у меня появилась Власта.

Гендерная принадлежность не играла тут никакой роли. Главное – профессионально-психологическая совместимость. По этому критерию и происходит отбор хвостатых помощников. По словам Анатолия, обе девчонки резвые и шустрые, несмотря на возраст. И главное – понимают задачу, которую им ставят: найти нужный предмет в заданной обстановке.

При дрессировке важно понять особенности характера и подстраиваться под них. Некоторые псы при выполнении задачи ложатся возле обнаруженной находки. Другие садятся. Это один из показателей их характера и темперамента, можно сказать, мировоззрения. Нетрудно заставить ложащуюся собаку садиться, и наоборот, но для чего? Пускай она подает сигналы так, как ей удобнее. Тогда в ее работе будет больше креативности, она станет проявлять больше самостоятельности, чтобы выполнить порученное дело. Именно таким подходам и следует Анатолий Богинский.

Здесь не нужно полное и безоговорочное послушание, объясняет он. Главное – чтобы было понимание стандартных команд – «сидеть», «лежать», «ко мне», «рядом» и пр. Ведь служебно-розыскная собака работает без поводка. Соответственно, должна чувствовать себя свободно. Быть нацеленной на результат. Чтобы при поиске чего-то в помещении концентри­роваться на заданном запахе и не отвлекаться, скажем, на кошку или на другую собаку. Такое возможно только при взаимном понимании как при дрессировке, так и при работе.

– Я знаю точно, что мои подопечные не проявят агрессии, не укусят, если к ним подойдет кто-то посторонний во время выполнения моего поручения, – говорит старший лейтенант Богинский. – Может быть, не дадут себя погладить, покажут свое недовольство, но не нападут на человека. Они научены избегать подобных ситуаций.

Ну а вне службы его подопечные, что называется, мягкие и пушистые. Если кинолог не дает каких-то запретительных команд, с удовольствием играют с незнакомцами. Дают себя гладить.

Практически все питомцы кинологического центра УМВД – немецкие или бельгийские овчарки. Приобретают их в ведомственных или частных питомниках. Непременное условие – родословная. У большинства находящихся сейчас в строю предки тоже занимались охраной правопорядка.

Ну а по достижении выслуги четвероногие полицейские остаются со своими начальниками, живут у них дома. Если так не получается, пристраивают их к новым хозяевам. А потом периодически навещают – собаки заслужили такое внимание своей преданностью.

Владимир ПАВЛОВ.

Фото автора.