Работал механиком, а теперь снимается в кино. Сахалинец актер Сергей Соцердотский приехал на родной остров, чтобы представить фильм «Холоп»

Анастасия Макарова, Амалия Мордвинова, Елена Майорова. Скорее всего вы знаете, что объединяет всех этих людей. Они актеры, которые родились на Сахалине и стали известны всей России. Сергей Соцердотский, сыгравший Прошку в нашумевшей комедии «Холоп», тоже родился на Сахалине, в поселке Первомайске, а потом переехал в Южно-Сахалинск.

В семье не было актеров, и в детстве Сергей даже не думал учиться этой профессии. После школы поступил в сахалинский колледж бизнеса и информатики. Но однажды, увидев по телевизору, как знаменитый актер читает отрывок из «Евгения Онегина», представляя на его месте себя.Окончив колледж, Сергей устроился работать механиком. А к поступлению на актерское отделение его сподвигло предложение друга о переезде в столицу.

Приехав в Москву, Сергей рискнул податься только в школу-студию МХАТ, так как не знал о других учебных заведениях, где готовят артистов. Отбор он не прошел, но не отчаялся и домой не вернулся. Год работал сначала грузчиком, потом охранником. Жил в общежитии, где в одной комнате ютилось восемь человек. Все это время он готовил программу и, когда вновь начались вступительные экзамены, подал документы уже в пять театрально-кинематографических вузов.

В Щепкинском училище абитуриент дошел до третьего тура, но провалился. Зато в Театральном училище имени Бориса Щукина Соцердотского запомнили. И приняли на курс Нины Дворжецкой.

Первый опыт на съемочной площадке Сергей приобрел во время учебы. На втором курсе он попал в команду фильма «Дети трущоб». И сразу сыграл главную роль.

В 2015 году Соцердотский снялся в роли спортсмена-биатлониста в драме «Выстрел». Чтобы убедительно выглядеть в кадре, Сергей и его коллеги учились кататься на лыжах, стрелять в тире и прошли подготовку на биатлонной базе в Ижевске.

Но популярность пришла к Соцердотскому после выхода комедии «Холоп» в 2019 году. На роль Прошки его взяли после первых же проб. Для убедительности образа крестьянина XIX века его подстригли под горшок и пожелтили зубы.

В начале августа актер на уличном фестивале кино в Южно-Сахалинске презентовал фильм, который сделал его знаменитым. И ответил на вопросы «Советского Сахалина».

— Как вам уличный фестиваль кино на Сахалине? Рады, что прилетели на родной остров?

— Мне очень приятно, что уже второй раз на фестивале показывают этот фильм, и, конечно, очень рад прилететь ненадолго на Родину и повидать семью. Уже успел съездить на север, порыбачил. Надеюсь, что в следующий раз смогу приехать со своим другом и коллегой Александром Горбатовым (играл купца Прохора Громова в фильме «Угрюм-река»). Мы с Сашей жили в одной комнате, когда я учился в институте им. Щукина. Подружились как раз с этого времени. Я уже звал его на Сахалин, рассказывал, как здесь красиво и душевно.

— Есть ли у вас любимое место на острове?

— Село Дуэ. В детстве летом я ездил туда в палаточный лагерь. Помню очень красивую природу в этом месте.

— В производстве вторая часть фильма «Холоп». Можете что-нибудь рассказать об этом? Вернетесь ли к роли Прошки?

— Конечно, вернусь! Работа идет полным ходом! Вырвался на пару дней из съемочного процесса. Зимой уже выйдет вторая часть, поэтому в январе прилечу в Южно-Сахалинск и все подробно расскажу.

— Служите ли вы в театре? В каких спектаклях выходите на сцену?

— У меня больше ролей в кино. Наверное, съемка фильма мне нравятся больше, чем игра на сцене. Но я занят в детском спектакле «Кот в сапогах» в театре им. Вахтангова. Играю Кота.

— А если бы с карьерой актера не сложилось, то кем бы стали?

— Я кем только не работал, пока не стал актером. Поэтому могу точно сказать, что профессия актера — это мое призвание. Только она!

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.

Фото пресс-службы Сахалинского кинодосугового объединения.