Работал в команде четырех губернаторов. Ушел из жизни Виталий Гомилевский

Первое заседание сахалинского парламента восьмого созыва 3 октября традиционно открыл старейший депутат — Виталий Евгеньевич Гомилевский. Народные представители определили повестку заседаний, выбрали председателя областной думы. Но уже через несколько дней Гомилевского не стало…

Первые друзья в редакции

Виталий Гомилевский пришел в областную власть из сельского хозяйства. Кроме богатого послужного списка к 80-му году жизни у него было много титулов: кандидат сельскохозяйственных наук, почетный гражданин Сахалинской области, заслуженный работник сельского хозяйства, кавалер ордена Дружбы.

С 2007 года сахалинцы выбирали его депутатом областного парламента, в областной думе он возглавлял политическую фракцию «Единой России», работал в комитетах по бюджету и налогам, экономическому развитию, социальной политике.

Для «Советского Сахалина» Гомилевский был еще и большим другом, несмотря на то, что во время своей работы в областной власти попадал под критику.

Два года назад областной краеведческий музей открывал выставку, посвященную 95-летию газеты. Виталий Гомилевский, приглашенный на мероприятие в качестве почетного гостя, обращаясь к присутствующим, сказал: первыми друзьями, которых он нашел, приехав на остров, стали два журналиста «Советского Сахалина», два Григория — фотокорреспондент Хохорь и ответственный секретарь Симонов…

Приехал из Приморья

Виталий Гомилевский родился в 1942 году в приморском поселке Пограничный, носившем до 1958 года имя Гродеково. Рабочий путь начал токарем на заводе в Уссурийске.

В 1964 году после окончания Приморского сельскохозяйственного института приехал на Сахалин, где был назначен старшим агрономом станции защиты растений в Анивском районе. Из Анивы он ушел в армию, а после службы вернулся на остров. Затем работа в совхозе «Южно-Сахалинский» агрономом и директором, руководство опытно-производственным хозяйством Сахалинской государственной сельхозстанции. В 1978 — 1980 годах трудился главным агрономом совхоза «Комсомолец».

В январе 1980-го Гомилевского назначили первым заместителем председателя областного производственного объединения «Облсельхозхимия», а через пять лет вернули в руководство «Комсомольца», но уже в должности директора.

Одно время в трех креслах

Руководство совхозом Виталий Евгеньевич принял после ухода из жизни бывшего директора Владимира Павловича Гайдука, Героя Социалистического Труда, кавалера ордена Ленина и обладателя золотой медали «Серп и Молот». Избирал его коллектив. А в январе 1992 года в области, в нарушение всех административных догм, директора Гомилевского почти одновременно назначили и начальником регионального управления сельского хозяйства, и еще вице-губернатором. Так некоторое время ему пришлось совмещать сразу три должности в команде губернатора Федорова.

Губернатор Игорь Фархутдинов назначил Гомилевского первым вице-губернатором. Так что заниматься ликвидацией последствий землетрясения в Нефтегорске вплотную пришлось ему.

Затем он работал в ЗАО «Труд», а в 1999 году вернулся в областную администрацию на пост руководителя аппарата. И через некоторое время вновь занял должность вице-губернатора.

После гибели Игоря Фархутдинова Гомилевский потерял управленческие позиции в областной исполнительной власти. В январе 2004 года новый глава области Иван Малахов назначил его советником губернатора по вопросам благоустройства Южно-Сахалинска, а в ноябре того же года он перешел в городскую администрацию первым вице-мэром областной столицы.

С 2007 года Виталий Евгеньевич – в законодательной областной власти, здесь был очень востребован его хозяйственный и административный опыт…

Контур в рубрике и на флаге

За все годы работы на острове Гомилевский тесно сотрудничал с «Советским Сахалином» — писал статьи, давал интервью, ездил в командировки с журналистами.

— Очень много работы было с Фердалисом Шамазовым. Сколько же с ним объездили мелиоративных систем, когда он писал «портреты»! — вспоминал Гомилевский на открытии юбилейной выставки в декабре 2020-го.

Тогда же он признался, что не только читал «Советский Сахалин», но и в 1968 году помог редакции оформить информационную рубрику «На наших островах». На клише к этой колонке был прорисован контур Сахалина и Курильских островов.

Позже очертания нашего региона появились на областном флаге. Автором этой идеи тоже был Виталий Гомилевский.

Николай ШЕЛЕПОВ.

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Редакция газеты «Советский Сахалин» скорбит и выражает глубокое соболезнование родным и близким В. Е. Гомилевского в связи с его уходом.

Виталий Гомилевский – о первых друзьях на острове