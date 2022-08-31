Работе областной власти дали высокую оценку

На Сахалине с рабочей поездкой побывал первый заместитель председателя Совета Федерации, Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Вместе с губернатором Валерием Лимаренко он проверил ход догазификаци и ремонтных работ в одной из сахалинских школ; встретился с сахалинскими военнослужащими; волонтерами, прибывшими с Донбасса и молодежными патриотическими объединениями. В целом он дал высокую оценку вкладу руководства области в развитие островного региона.

Первым делом политик побывал в южно-сахалинской гимназии №1 имени А.С. Пушкина, где в рамках госпрограммы «Модернизация школьных систем

образования» уже завершился ремонт. Он лично пообщался с учащимися. По его отзыву, это талантливая и умная молодежь. Гимназисты поинтересовались у Турчака – какое впечатление произвел на него Южно-Сахалинск? Всех порадовал его отзыв: областная столица приятно поражает тем, что в ней созданы и продолжают создаваться комфортные условия для проживания.

Один из показателей здесь – уровень оснащения газом населения. Андрей Турчак мог убедиться в этом, посетив семью военных пенсионеров Кистановых. Они 17 августа подали заявку на догазификацию, а 25 числа в их частный дом уже подали экологически чистое топливо. Хозяева уже сдали документы на компенсацию из областного бюджета, она составит 202 тысячи рублей, что позволит почти полностью возместить расходы на оборудование и монтаж.

После гость из столицы вместе с Валерием Лимаренко встретился с сахалинскими военнослужащими – участниками специальной военной операции на Украине. Андрей Турчак вместе с Валерием Лимаренко приняли участие в церемонии награждения бойцов, принимавших участие в оях. Это майор Артем Левченко, сержант Дмитрий Жуков и старший сержант Алексей Лысов. Им секретарь генсовета «Единой России» передал слова глубокой благодарности от себя и от председателя партии Дмитрия Медведева. Глава региона добавил, что правительство Сахалинской области готово оказывать военнослужащим и их семьям всестороннюю поддержку.

Следующим пунктом стал Штаб общественной поддержки «Единой России», где прошла видеоконференция с представителями донбасского Шахтерска и Казани, чьи специалисты разработали медицинской системы БАРС. В ходе диалога на расстоянии участники обсудили вопросы развития здравоохранения. Стало известно, что к концу года в Шахтерске на Донбассе организуют работу врачей, используя сахалинский опыт. Также населенному пункту будет оказана помощь в закупке кардиографов, аппаратов диагностики и двух умных ФАПов.

На встрече с молодежными патриотическими объединениями политик отметил, что ежедневно на освобожденные территории при поддержке «Единой России» отправляется все больше волонтеров-медиков. Более того, в регионах открываются центры для сбора гуманитарной помощи, куда неравнодушные жители могут принести вещи и продукты для жителей Луганской и Донецкой народных республик.

– Хотел бы выразить слова благодарности управленческой команде Сахалинской области, которая показывает пример успешного взаимодействия – слова не расходятся с реальными делами, – подвел итог своему визиту Андрей Турчак. – Цифры и планы, которые обозначил губернатор, это подтверждают. Отдельное спасибо вашим волонтерам.

Григорий РОСТОВЦЕВ.