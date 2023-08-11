Работников строительной отрасли чествуют в Южно-Сахалинске

На торжественном мероприятии накануне профессионального праздника строителей поздравил губернатор области.

— Наши компании смогли адаптироваться к новым условиям, — подчеркнул он. — Уже два года подряд мы сдаем рекордные объемы строительства жилья – 500 тысяч квадратных метров в год. Вводим более 1 квадратного метра на человека. Южно-Сахалинск уже второй год входит в первую 10-ку городов России по объему вводимого жилья на душу населения.

На этот год планируется построить 500 тысяч квадратных метров жилья. Будут заселены дома в новом жилом микрорайоне «Горизонт», первые дома в «Уюн парк». Помимо этого, идут работы на других площадках – «Большая полянка», «Верба», «Авангард», «Гринтаун», «Гринпалас», «Европейский», «Роза таун», «Возрождение», «Зеленая планета», «Ривер парк», «Южный парк». Это будут комфортные жилые кварталы со всей необходимой инфраструктурой – детскими садами, школами, поликлиниками.

В этом году на островах расселят 117 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в котором проживают 5 тысяч человек. На эти цели удалось привлечь беспрецедентные объемы федеральных средств. В 2022 году Сахалинской области одобрили 11 миллиардов рублей, в этом году еще 6 миллиардов.

Идет активное строительство социальных объектов, в числе которых –спортивные комплексы, ​пансионат для ветеранов в Корсакове, детский сад на 40 мест в Новом Макаровского района, детская школа искусств и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Аниве, второй корпус поликлиники № 4.

Впервые звание «Почётный строитель Сахалинской области» присвоили высокопрофессиональным работникам организаций строительного комплекса и промышленности строительных материалов за личные заслуги. Его удостоены генеральный директор акционерного общества «Сахалиннеруд» Леонид Гриненко и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «СКФ «Сфера» Андрей Залпин.

– Этот праздник мы встречаем с большим энтузиазмом. Нашей компании в декабре исполнится 35 лет. Мы реализовали массу интересных проектов – построили «Кристалл», береговые технологические комплексы для нефтегазовой отрасли, дата-центры, церковь на Пограничной. Сейчас строим здание КДЦ, легкоатлетический манеж, 2 общеобразовательные школы по 550 мест, вводим в эксплуатацию детский сад на 240 мест в жилом комплексе «Горизонт». Это огромное счастье, когда тебе удается оставить свой след на Земле, – рассказал Андрей Залпин.

Благодарностью Губернатора Сахалинской области поощрены главный механик ООО «СТРОЙПРОГРЕСС» Александр Дуничкин, начальник отдела материально-технического снабжения ООО «СТРОЙПРОГРЕСС» Сергей Елманов, ведущий инженер-сметчик производственного отдела МКП «ЗСМ им. М.А. Федотова» Ксения Белокопытова, главный специалист по отоплению и вентиляции ОАУ «Управление государственной экспертизы Сахалинской области Тамара Бега, главный инспектор Государственной инспекции строительного надзора Сахалинской области Владимир Литвин.

Благодарственное письмо Губернатора Сахалинской области получили первый заместитель начальника предприятия ГУДП «Экспромт» Алексей Антонов, инженер ООО «Центральная строительная лаборатория «Сахалинстрой» Семен Бабенко, генеральный директор АО «Восточные ворота страны» Игорь Шубейко, директор дирекции технического заказчика АО «Восточные ворота страны» Сергей Воробьев, директор по строительству АО «Эквити Плюс» Алексей Кровец, начальник производственно-технического отдела АО «ЭквитиПлюс» Роман Штомпель, руководитель проекта АО «ЭквитиПлюс» Игорь Шавловский.ведущий советник министерства архитектуры и градостроительства Сахалинской области Анна Голубева, директор департамента градостроительного планирования регионального министерства архитектуры и градостроительства Анастасия Арнаутова, референт департамента градостроительного планирования областного министерства архитектуры и градостроительства Наталья Перкун.

За высокие производственные достижения и плодотворный труд Благодарностью Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации награждены генеральный директор акционерного общества «Сахалиннеруд» Леонид Гриненко, генеральный директор Ассоциации «Региональное отраслевое объединение работодателей – саморегулируемая организация в области строительства «СпецСтройРеконструкция» Владимир Литвинов, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ЛИГО-дизайн трейдинг» Дмитрий Ли.

Также в ходе мероприятия были озвучены победители XXVII Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию. Дипломы первой и второй степеней получили «Сахалиннеруд» и ООО «Газобетонный завод» соответственно, сообщает пресс-служба регионального правительства.