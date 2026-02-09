Работодатели Сахалина предложили тысячи рабочих мест с начала года

Работодатели Сахалинской области предложили более 7,5 тысячи рабочих мест в начале 2026 года.

В регионе зафиксирован высокий спрос на специалистов в строительной отрасли, где сейчас открыто почти 1,5 тыс. рабочих мест. Также востребованы работники в транспортной сфере (618 мест) и на производстве (605 мест).

Максимальную среднюю зарплату — порядка 120 тыс. рублей — работодатели готовы платить специалистам в сфере консалтинга и управления. Высокий уровень дохода также зафиксирован для домашнего персонала (115,8 тыс. рублей) и в добывающей промышленности (112 тыс. рублей).

– Данные полностью отражают текущую экономическую ситуацию в регионе. Высокий спрос на специалистов в строительной сфере напрямую связан с реализацией масштабных инфраструктурных проектов, – отметила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева. – Наша задача — выстраивать мост между запросами работодателей и возможностями соискателей. Мы активно работаем с ведущими компаниями, организуем целевые ярмарки вакансий и программы профобучения в рамках национального проекта «Кадры», чтобы оперативно закрывать кадровую потребность.

С предложениями о трудоустройстве можно ознакомиться на портале «Работа России».