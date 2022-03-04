Работы по капитальному ремонту инфекционного отделения Корсаковской ЦРБ завершат к 1 апреля

Губернатор Валерий Лимаренко проинспектировал объект в рамках рабочей поездки в Корсаков. Напомним, на капитальный ремонт инфекционного отделения из областного бюджета выделили более 57 миллионов рублей. В проекте учтены все современные требования, необходимые для функционирования специализированного отделения, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– С вашего прошлого посещения объекта в ноябре были полностью закончены работы, связанные с внешним контуром. Также проведены инженерные коммуникации, начался последний этап — внутренняя отделка. Мы ставили задачу к 1 апреля завершить работы, срок остается прежним. Всё идет по плану, на объекте одновременно работает более 20 человек, все стройматериалы есть, – доложил министр здравоохранения региона Владимир Кузнецов.

Проектом предусмотрено приведение в соответствие требованиям инфекционного отделения, увеличение количества койко-мест и изолированных боксов. До капитального ремонта в здании размещались 1 бокс и 6 общих палат. После завершения работ и ввода в эксплуатацию будет 7 боксов общей мощностью 27 коек, с возможностью развёртывания до 30.

– Необходимо в срок завершить работы на важном объекте. Вместе с тем важно, чтобы, как и в остальных муниципалитетах, в Корсаковском районе были принципиально решены вопросы доступности первичного звена. Все, кто обращается за помощью в медицинские учреждения, должны своевременно ее получать, – отметил Валерий Лимаренко.