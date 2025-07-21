Работы сахалинки Светланы Кругловой вошли в число лучших конкурса Федерации шахмат России

Федерация шахмат России подвела итоги первого всероссийского онлайн-конкурса с применением возможностей искусственного интеллекта «Шахматный ход нейросети». Акция была посвящена Международному дню шахмат (отмечается 20 июля).

Согласно Положению, все желающие могли придумать и сгенерировать изображения на шахматную тематику при помощи любой доступной программы с искусственным интеллектом.

На конкурс поступило свыше 100 работ (от каждого участника – не более трех). Самые интересные из них были опубликованы в соцсетях ФШР.

В шорт-лист было включено очень ограниченное число образцов творчества конкурсантов.

Поэтому втройне приятно, что в этот ТОП вошли работы известного сахалинского фотографа Светланы Кругловой (мама не менее известной островной шахматистки Марины Кругловой, которая Международный день шахмат отмечает участием в «Moscow Open-2025»), сообщает пресс-служба минспорта островной области.

Предлагаем вашему вниманию эти работы.