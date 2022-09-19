Радость новоселов Парамушира. В Северо-Курильске 24 семьи переезжают из аварийного жилья в комфортные квартиры

Новый дом расположен в центре, по улице Сахалинской, и построен по региональной программе «Социально-экономическое развитие Курильских островов».

В нем учтены сейсмические особенности острова Парамушир, где находится Северо-Курильск.

Рядом расположены спортивно-оздоровительный комп­лекс «Касатка», школа, отделение почты, городской парк. В трехэтажном доме – 12 однокомнатных и 12 двухкомнатных квартир, все они сданы с чистовой отделкой, на кухнях уже установлены плиты, а в санузлах смонтировано необходимое оборудование.

Новоселы переезжают из аварийных домов, расположенных на той же Сахалинской и улице 60 лет Октября. Еще до завершения строительства они проверяли качество дома, все их пожелания и предложения были учтены подрядчиком на финальной стадии работ. Радость, что называется, не знает границ.

Возведение жилья для переселения из аварийного фонда на острове Парамушир между тем продолжается. Возобновилось строительство еще двух домов на 18 и 29 квартир на улице 60 лет Октября.

Как отмечают в областном правительстве, по поручению губернатора Валерия Лимаренко у нас на островах значительно активизировали темпы расселения людей из непригодного для проживания фонда. Это позволило региону претендовать на дополнительную федеральную поддержку для реализации новой программы расселения.

Владимир ПАВЛОВ.

Кстати

На Сахалине и Курилах в 2020 году жилищные условия улучшили более 6 тысяч человек, в 2021-м – почти 4 тысячи, в 2022-м новоселье должны отпраздновать свыше 5 тысяч.