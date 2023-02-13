Радуют результатами. Сахалинские сноубордисты завоевали шесть медалей первенства России

Финиш на пьедестале

На горнолыжном курорте «Абзаково» (Башкирия) прошло первенство России по сноуборду. Соревнования собрали более 150 сильнейших сноубордистов со всей страны.

Награды разыгрывались в возрастных категориях «2003 – 2007 г. р.» и «2008 – 2009 г. р.» в параллельном слаломе-гиганте и параллельном слаломе.

Сахалинцы стали обладателями шести наград. В параллельном слаломе-гиганте София и Игорь Надыршины заработали по серебряной медали. В параллельном слаломе Игорь Надыршин был первым, Дмитрий Лебедев – вторым, Владислав Гельфер и София Надыршина – заняли «бронзовые» третьи места.

Наши спортсмены – воспитанники спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду, сообщили в островном минспорте.

Серебряные гимнастки

Сахалинские спортсменки успешно выступили на первенстве Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике в Хабаровске.

В командном многоборье островные гимнастки Кира Яблочникова, Диана Гижица, Анфиса Рыбакова, Виолетта Цой, Алла Ли и Диана Холодкова завоевали серебряные медали.

В подготовке гимнасток к соревнованиям принимали участие тренеры Марина Николаева, Ольга Лукина, Светлана Майорова, Инна Тишкина, Ксения Тихомирова, Инна Цыганова, Екатерина Королева, Евгения Шипицына и хореографы Наталья Козлова, Нина Курилова.

В групповых упражнениях по программе кандидатов в мастера спорта команда Сахалинской области-1 (Виолетта Цой, Алла Ли, Ирина Юн, Мишель Губина, Юлия Тушинская, Диана Искра) заняла второе место в многоборье и первое – в финале с пятью мячами. В групповых упражнениях по программе первого разряда команда Сахалинской области-1 (Алиса Колодий, Ксения Гижица, Арина У, Алина Мордасова, Марина Шмалинюк, Мелисса Муляренко) была третьей в многоборье. Тренеры спортсменок – Светлана Майорова и Инна Тишкина.

Команды Сахалинской области-2 и 3 по программам кандидатов в мастера спорта и по первому разряду вошли в десятку лучших команд Дальнего Востока.

В индивидуальном многоборье победительницей первенства ДФО по первому разряду стала Кира Яблочникова. Она будет представлять островной регион в составе дальневосточной сборной на первенстве России, которое пройдет в Москве с 13 по 21 февраля. Тренеры, подготовившие спортсменку, – Марина Николаева и Ольга Лукина, первые тренеры – Светлана Ершова и Инна Тишкина.

До победы не хватило 0,05 секунды

В Башкирии проходят всероссийские соревнования по горнолыжному спорту памяти заслуженного тренера России Л. В. Кедриной. Участвуют почти 200 юношей и девушек 14 – 15 лет. Первым видом программы был супер-гигант.

Сахалинец Матвей Суменков сумел завоевать серебряную награду. Победителю он проиграл всего 0,05 секунды.

По жесткой трассе

В Красноярске начался этап Кубка России по горнолыжному спорту «Приз В. В. Цимика». В первый соревновательный день прошла мужская и женская гонка в слаломе.

Организаторами было подготовлено жесткое полотно трассы, которое оказалось далеко не всем по плечу. Усложняла все и по-настоящему сибирская погода – минус 20 градусов.

В женском заезде серебряную медаль завоевала островная горнолыжница Рината Абдулкаюмова. На второй трассе у нее было лучшее время, но этого оказалось недостаточно, чтобы претендовать на «золото».

Третьей стала сахалинка Анна Шухова, которая в текущем сезоне впервые поднялась на подиум, сообщила пресс-служба регионального министерства спорта.

В мужском заезде не было равных сахалинцу Юрию Другову. Он впервые в этом сезоне завоевал медаль этапа Кубка России, и сразу – золотую. Бронзовая медаль у его товарища по команде Дмитрия Пышкина.

Ворвалась в мир керлинга

В Южно-Сахалинске на льду учебно-тренировочного центра «Восток» прошел финал первенства Дальневосточного федерального округа по керлингу. В нем принимали участие спортсмены 10 – 17 лет из Приморского, Хабаровского краев и Сахалинской области.

– Совсем молодая федерация керлинга Сахалинской области приятно удивила, можно сказать, ворвалась в мир этого вида спорта и сразу стартовала с межрегиональных соревнований ДФО, которые вошли в Единый календарный план министерства спорта РФ. Очень надеемся, что сахалинские спортсмены не расстроены отсутствием призовых мест, поскольку команде всего лишь не хватило опыта. Сами ребята большие молодцы, очень талантливые, и в будущем мы ждем их на всероссийских соревнованиях, – отметила генеральный директор федерации керлинга России Ольга Шашлова.

В течение четырех дней семь команд боролись за награды по круговой системе. Все три призовых места заняли команды из Хабаровского края.

Обновил личный рекорд

Кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, член юниорской сборной России, воспитанник тренера Алексея Власова, спортсмен сахалинского центра спортивной подготовки Егор Стрикун стал обладателем серебряной награды Всероссийских соревнований по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Соревнования в Саранске собрали более 70 юниоров в возрасте от 14 до 20 лет.

Егор выступал в дисциплине «толкание ядра» в объединенном классе «F40 – F46» и показал результат 8,85 м, обновив свой личный рекорд.

Молодцы, Кирилл и Дарья!

Сахалинские спортсмены Кирилл Елькин и Дарья Юн стали обладателями четырех золотых медалей открытого первенства хабаровской краевой спортивно-адаптивной школы по плаванию среди детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения и интеллекта.

Соревнования прошли в Хабаровске и собрали 75 ребят в возрасте от 10 до 18 лет.

Кирилл и Дарья представляли региональное отделение «Специальная Олимпиада России» Сахалинской области и выступали в категории «ЛИН, 11 – 14 лет».

Кирилл Елькин завоевал золотые медали в плавании на 50 метров вольным стилем и в стометровке брассом. Дарья Юн стала лидером в плавании на 50 и 100 м вольным стилем. Оба спортсмена выполнили норматив третьего юношеского разряда по плаванию спорта ЛИН.

Фигуристы «Кристалла» – первые

Второй этап IV зимней Спартакиады молодежи России среди юниоров завершился в Красноярске. В числе зимних видов спорта было представлено и фигурное катание.

Островной регион на соревнованиях представили трое воспитанников спортивной школы «Кристалл» из Южно-Сахалинска. Самый лучший результат показала Ульяна Петрищева, которая заняла седьмую строчку среди девятнадцати участниц. Ее коллега по льду Виктория Токарева стала девятой в этой же группе.

Эти результаты обеспечили нашим спортсменам первое общекомандное место среди участников из Дальневосточного федерального округа. Подобный итог – это самый высокий результат для сахалинских фигуристов на состязаниях межрегионального уровня.

Финальный этап соревнований состоится в Сочи с 16 по 20 марта.

И снова чистая победа

В Улан-Удэ состоялось первенство Дальневосточного федерального округа по дзюдо. На татами регионального центра единоборств «Патриот» выступали юниоры и юниорки до 23 лет.

Островные дзюдоистки завоевали две медали. Отличились воспитанницы спортшколы самбо и дзюдо.

Третье место в весовой категории свыше 78 кг заняла Айжан Абдиева. Для подопечной тренера Игоря Кардаша это первый успех на состязаниях окружного уровня.

Еще ярче проявила себя Сезимай Сыргабаева (тренеры Рамазан Саадуев и Олег Богданов). Она боролась в своей коронной весовой категории до 63 кг.

Сахалинская дзюдоистка провела три схватки, две из которых выиграла оценкой «иппон» (чистая победа). Наградой ей стала золотая медаль.

Это уже не первый подобный успех Сезимай Сыргабаевой. Ранее она выиграла первенство ДФО в 2018, 2021 и 2022 годах.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.