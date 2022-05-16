Раковины с историей. Две судьбы книги «Морские брюхоногие моллюски»

В областном краеведческом музее представлена новая книга-атлас «Морские брюхо­ногие мол­люс­ки cа­ха­ли­но-курильских вод (семейство Buccinidae)». Авторы – ученые и краеведы Андрей Клитин и Игорь Смирнов.

Это девятая книга в серии «Естественная история Сахалина и Курильских островов», издаваемой областным краеведческим музеем. Она – результат сотрудничества с сахалинским филиалом Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Как отметил заведующий отделом музея Геннадий Матюшков, Андрей Клитин – невероятно трудолюбивый талантливый ученый и краевед, принял участие в создании трех книг этой серии. Опубликовал массу статей в «Вестнике музея», создавал научные коллекции. И хотя его сегодня уже нет с нами, мы с гордостью представляем эту книгу как продолжение его трудов и исследований.

Издание атласа приурочено к двум памятным датам: 125-летию музейного дела Сахалинской области и 90-летию СахНИРО.

Об исследованиях и событиях, предшествовавших созданию атласа, рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории промысловых гидробионтов СахНИРО Игорь Смирнов:

– Все началось со сбора материала задолго до замысла книги. Мы тогда с Андреем Клитиным активно ходили в рейсы, привозили раковины трубачей. Наша коллекция росла и радовала многообразием. В 2013 году Андрей предложил создать книгу с фотографиями и описанием трубачей Сахалина и Курильских островов.

К началу 2014-го он самолично отснял большую часть коллекции, было подготовлено описание для книги. Все оборвалось внезапно. В 2014-м Андрей Клитин трагически погиб. Это была огромная потеря для науки и коллег. Какое-то время было не до книги. Завершить рукопись требовал профессиональный и дружеский долг. Что мы и сделали в 2021 году.

– Судьба этой книги делится на две части, – заинтриговал собравшихся научный редактор атласа ведущий научный сотрудник лаборатории лососевых рыб СахНИРО доктор биологических наук Вячеслав Лабай.

– Первую мы видим сейчас в виде этого превосходного издания. А вторая мало кому известна – судьба организмов, которые легли в ее основу. Собственно, той самой научной коллекции. Описание всех организмов в определителях строится по голотипу.

Голотип – это тот экземпляр, который взял в руки исследователь и по нему описал этот вид. Часто мы видим некачественные рисунки, по которым трудно распознать то, что мы можем встретить в естественном материале. Нашим коллегам удалось собрать коллекцию идеальных экземпляров. Красивых, без обрастаний, целых, не поломанных.

Удача, что Андрей успел все отснять. После его трагической гибели оказалось, что коллекция (несколько огромных ящиков) никому не нужна. Она могла исчезнуть для научной общественности.

К счастью, с помощью Виктора Неймана, известного океанолога и заядлого коллекционера раковин, удалось найти место для уникального материала в двух научных коллекциях: Института океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук и Государственного Дарвиновского музея. Желающие могут с ними ознакомиться. Отдельные образцы были представлены на презентации.

Ольга ШЕСТАКОВА.