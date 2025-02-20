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Раритетная грамота

В 1950 году Сахалинский обком ВКП(б) и исполком областного Совета депутатов трудящихся наградили газету «Советский Сахалин» почётной грамотой в связи с 25-летием освобождения Северного Сахалина от японских захватчиков.

Так были отмечены заслуги газеты по преодолению застоя в промышленности и сельском хозяйстве после пятилетнего японского управления. «Советский Сахалин» активно включился в борьбу за осуществление мер по укреплению Советской власти, информировал читателя о важных событиях, новостях, играл роль коллективного организатора социалистического строительства.

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