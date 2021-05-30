Распадок зарастает мусором

А с высоты птичьего полета Холмск смотрится хорошо.

Красота природной архитектуры главных морских ворот острова, закатов над заливом Невельского, цветения сакуры на склонах сопок моментально потускнеет, стоит только пройтись по пыльным скучным улицам нашего города. До сих пор в Холмске нет даже намека на хотя бы мало-мальски обустроенную зону отдыха, не говоря уже о скверах или парках, фонтанах или аттракционах.

Между областным центром и нашим городом по трассе не наберется и 100 километров. Но при въезде в Холмск ощущение такое, что оторвался от цивилизации как минимум на тысячу км. У нас нет даже собственных морских ворот — символических, таких, например, как у Поронайска. Но главное отличие, конечно, не в этом.

В Южно-Сахалинске есть прекрасный парк. Здесь игровые и спортивные площадки, аттракционы, светомузыкальный фонтан. В этом году для него даже новую программу создали. А что у нас? Ни пройтись — воздухом подышать, ни посидеть — отдохнуть просто негде. Этого ничего нет.

Спасибо, хоть матушка природа подарила нам чудесный распадок Шевченко. Вот там весь город и отдыхает. Зимой на лыжах и на санках катаются, летом занимаются скандинавской ходьбой, жарят шашлыки. Но все это — в условиях дикой природы.

Здесь нет даже освещения. Представьте, зимой, когда рано темнеет, люди ставят в ряд свои машины и включают фары, чтобы дети могли покататься с горки. Вот вам и план ГОЭЛРО! С таким отношением местных властей нам и до лучины недалеко.
Можно понять, что на глобальное обустройство нашего распадка в бюджете нет денег.

Но ведь никто и не просит открыть здесь Диснейленд. Люди у нас непритязательные. Какой-то минимум благоустройства можно ведь сделать?! Вот в эту зиму пару раз дорогу к лыжной базе грейдерами прошли. Очень хорошо, можно только спасибо сказать. А почему бы не сделать освещение? Кстати, не только в распадке Шевченко, но и на водохранилище, где также собирается на отдых немало людей. Неужели для этого нужны слишком большие вложения? Зато у горожан появятся облагороженные зоны отдыха.

Конечно, в нынешнем состоянии виноваты и жители, вывозят сюда строительный мусор. Можно при въезде в распадок в районе базы поставить видеоловушки, для того чтобы пресечь несанкционированный завоз мусора. Поставить мусорные баки где-нибудь в начале распадка. Думаю, под кустами и деревьями мусора поубавилось бы.

Люди не против выйти на субботник, но нужно их организовать. Видно, что многие этого хотят. Там даже кто-то пытался посадить сирень.

Повесить фонари, убрать мусор, посадить деревья, поставить скамейки вдоль реки, обустроить детскую площадку — затраты невеликие, а радости горожанам это значительно прибавит. И еще необходимо восстановить водоотводные каналы. Их засыпали при прокладке лыжных трасс, и теперь здесь по весне настоящее болото.

Антонина ОГНЕВАЯ, г. Холмск.

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