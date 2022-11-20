Расширенный курс по истории России в вузах для неисторических специальностей начнут преподавать с 1 сентября 2023 года. Председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский объяснил, что дорабатываются вопросы о том, каким минимумом исторических знаний должны обладать люди с высшим образованием.

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