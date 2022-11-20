Расширенный курс по истории России в вузах для неисторических специальностей начнут преподавать с 1 сентября 2023 года. Председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский объяснил, что дорабатываются вопросы о том, каким минимумом исторических знаний должны обладать люди с высшим образованием.
Парадоксальная ситуация рассматривается в Корсаковском суде: в реабилитационный центр для наркоманов по ошибке забрали постороннего. Да и выбор методики отлучения от пристрастия к дурману может показаться радикальным.
Перепутанный пациент
История кажется простой, пока...