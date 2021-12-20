Расширяем границы. Планы по сотрудничеству с компаниями Швейцарии наметили на Сахалине

В онлайн-встрече с торговым представителем России в Швейцарской конфедерации Сергеем Аврамовым приняли участие представители министерства инвестиционной политики Сахалинской области и регионального Центра поддержки экспорта (ЦПЭ).

– Мы поддерживаем связи с регионами, оказываем помощь в выходе на экспорт российских товаропроизводителей. У нас большое количество контактов с профильными швейцарскими ассоциациями, к которым можно обратиться для поиска партнеров и обсуждения потенциальных путей взаимодействия с сахалинскими компаниями, – отметил Сергей Аврамов.

В рамках встречи и. о. министра инвестиционной политики области Борис Дымбрылов рассказал об инвестиционном потенциале региона и преференциях для будущих инвесторов.

– В регионе создаются новые площадки и возможности для реализации крупных инвестиционных проектов. Мы приглашаем бизнес инвестировать в проекты в сфере логистики, «зеленой» энергетики и туризма, – отметил он.

За 9 месяцев 2021 года Сахалинская область заняла шестое место среди субъектов РФ по объему экспорта, который составил 8,1 млрд долл. США. Основными торговыми партнерами традиционно являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Республика Корея, Япония и Китай. Но в то же время диапазон сфер, в которых сахалинские предприятия готовы сотрудничать в реализации продукции на экспорт в Швейцарию, достаточно широк: морепродукты, биологически активные добавки, кондитерские изделия, напитки, туристические услуги, сувенирная продукция.

– Мы готовы предоставить коммерческие предложения, презентационные материалы компаний на английском языке, ссылки на англоязычные версии сайтов для того, чтобы совместно оценить возможность осуществления экспорта в Швейцарию и распространить информацию о наших компаниях, используя возможности торгового представительства, – рассказала руководитель ЦПЭ Дина Романова.

По итогам совещания стороны продолжат обмен информацией и поиск возможностей сотрудничества. А центр поддержки экспорта Сахалинской области приглашает к сотрудничеству местных товаропроизводителей, заинтересованных в экспорте на рынок Швейцарии. Для получения информации можно обратиться по телефону 8-800-222-01-23 (доб. 3), электронной почте export65@sakhalin.gov.ru либо по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, 6.

Юлия Браташова.