Расширяем сотрудничество. Южно-сахалинская делегация презентовала проекты на ярмарке в Харбине

Делегация Южно-Сахалинска во главе с мэром города Сергеем Надсадиным приняла участие в 32-й Харбинской торгово-экономической ярмарке.

С момента пандемии это первое крупное международное событие, которое стало презентационной площадкой для российских регионов Дальнего Востока, сообщает пресс-служба администрации города.

Знаковым событием для областного центра также стала первая очная встреча четырех участников Пятистороннего протокола намерений о сотрудничестве, который осенью прошлого года подписали представители городов Благовещенск, Южно-Сахалинск, Нижний Новгород, Чжухай и Хэйхэ.

В торжественной обстановке к участникам переговоров обратился заместитель секретаря горкома КПК, мэр города Хэйхэ господин Чжао Жунго. Он подчеркнул, что взаимодействие между муниципалитетами и странами выходит на новый, инновационный формат сотрудничества. У сторон большие перспективы по самым разным направлениям — от культурных обменов до реализации проектов в торгово-экономической сфере. Так, одно из предложений – провести российско-китайский форум для предпринимателей. Инициативу поддержали все участники переговоров.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поприветствовал участников, поблагодарил господина Чжао Жунго за инициативу проведения встречи, а также обозначил ключевые перспективы дальнейшей работы.

– Символично, что наша встреча проходит в Харбине — в городе, которому близка история России и русская культура. Южно-Сахалинск – один из центров международной интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, – отметил Надсадин. – Областной центр заинтересован в обмене опытом и реализации совместных проектов. Южно-Сахалинск имеет хорошие наработки в части реализации концессионных соглашений, развития частно-государственного партнерства.

Опыт островной столицы высоко оценен на самом высоком уровне. В начале июня на конференции руководителей муниципальных образований «Муниципалитеты в условиях структурной трансформации экономики» Сергей Надсадин избран вице-президентом Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ).

Делегация Южно-Сахалинска приняла участие в форуме по сотрудничеству в области строительства и строительных материалов между провинциями Хэйлунцзян, Гуандун, Фуцзянь и регионами Дальнего Востока. С докладом о перспективах развития в области архитектуры и инвестиционной привлекательности выступил заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства, главный архитектор города Максим Ефанов.

Он презентовал китайским партнерам островную столицу как площадку для инвестиций, рассказал о проектах, которые планируются к реализации в строительной сфере, и выразил уверенность на заинтересованность в сотрудничестве с китайской стороны.

Особое внимание на Харбинской ярмарке делегация островной столицы уделила изучению экспозиций технологии и оборудования, которые могут быть интегрированы в городскую среду. Это техника для дорожного и коммунального хозяйства, стройматериалы, технологии оформления городских пространств и др.

Сергей Надсадин принял участие в открытии выставки русской масляной живописи. Это первый совместно реализованный двумя странами масштабный культурный проект после пандемии коронавируса. Более 140 полотен русских живописцев экспонируются в одной из частных картинных галерей русского искусства, открытой более 17 лет назад при поддержке Генерального консульства РФ в Харбине.

Значимость события отметили все гости выставки – это возобновление культурных обменов после длительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

– Китай – стратегический партнер как для России, так и для Дальнего Востока, в частности. На торгово-экономической ярмарке мы наметили перспективы сотрудничества по многим вопросам – это и поставка техники, материалов, технологий. Но мы рассматриваем не только экономический, но и культурный аспект, – говорит мэр Сергей Надсадин. – У каждой из наших стран богатейшая культура со своими самобытными традициями. Южно-Сахалинску также есть о чем заявить в этом направлении: мы готовы возобновить культурные обмены с Китаем и реализовывать совместные творческие и образовательные проекты. Уверен, это будет способствовать развитию и укреплению наших дружественных международных отношений.

Как отметили посетители выставки, живопись – это искусство, не нуждающееся в переводе и позволяющее глубже узнать национальную культуру, что, несомненно, способствует укреплению дружбы между Китаем и Россией.

СПРАВКА

В 32-й Харбинской торгово-экономической ярмарке приняли участие более 1400 компаний из 38 стран и регионов мира. Различные экспозиции были развернуты на площади более 60 тысяч квадратных метров, работали более 80 тематических стендов. Сам город был основан в 1898 году русскими строителями-железнодорожниками.