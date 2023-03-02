Расследование уголовного дела об убийстве стада северных оленей в Охинском районе продвигается, несмотря на объективные сложности — отдаленность места преступления и погодные условия

По сообщению пресс-службы УМВД России по Сахалинской области, уже установлено лицо, причастное циничному расстрелу беззащитных животных. Это 43-летний житель Охи, уже неоднократно попадавший в поле зрения правоохранительных органов.

При обыске у него и у жителя Углегорска изъяли более 10 снегоходов, сани-волокуши, оружие и боеприпасы. В гаражных боксах, ангарах, контейнерах и других помещениях обнаружены тайники и холодильные установки, в которых находились мешки с тушами оленей и другими биоресурсами.

Полицейские продолжают оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех участников незаконной охоты.