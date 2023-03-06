«Расстояния не мешают нам поздравлять любимых!». Очаровательные сотрудницы «Авроры»: о времени, о себе и о тех, кто особенно дорог

Сахалинки не перестают удивлять. Представительницы прекрасного пола отлично справляются с традиционно мужской работой на морском флоте, на железной дороге, в силовых, правоохранительных структурах… Немало женщин и в гражданской авиации. С двумя очаровательными сотрудницами авиакомпании «Аврора», старшим бортпроводником Ириной Гордеевой и вторым пилотом самолета DHC-8 Александрой Брайченко накануне Международного женского дня 8 Марта побеседовал журналист «Советского Сахалина».

– Раньше девочки мечтали стать звездами художественной гимнастики, фигурного катания, кинематографа… Была целая армия девчонок, стремившихся стать стюардессами. А как вы оказались в профессии?

Ирина:

– Работаю в «Авроре» уже ровно 13 лет, последние четыре года – в должности старшего бортпроводника. Я коренная сахалинка, родилась в Горнозаводске Невельского района, давно живу в Южно-Сахалинске. Когда была ребенком, мы с мамой полетели в отпуск на Черное море. Бортпроводники, стюардессы на борту самолета оставили сильное впечатление. Они показались такими окрыленными, красивыми. И мне захотелось стать такой же. Казалось, моя мечта неосуществима. Закончила школу, получила специальность – полиграфист. Однажды случайно по радио услышала о наборе кадров в «Сахалинские авиатрассы».

Подумала, почему бы и мне не подать заявку. Пригласили на собеседование. Благополучно прошла его и врачебно-летную комиссию в Хабаровске. Наша группа, прошедшая отбор, была направлена на спецобучение – 3-месячные курсы. Затем – стажировки с инструкторами. Навсегда запомнился самый первый рейс в Хабаровск. Так все и получилось.

Александра:

– У нас семейная традиция. Я представляю уже четвертое поколение семьи в авиации. Прадедушка, дедушка, папа – все авиаторы. Кто летчик, кто штурман, кто пилот гражданской грузовой авиации. И мне захотелось пойти по стопам папы.

В 18 лет сложно понять, что твое, но сейчас, спустя годы, могу уже определенно сказать, что сделала правильный выбор. Я сахалинка, училась и закончила лицей № 1 в Южно-Сахалинске, профильный класс-физмат. Родители в 2013-м переехали в Санкт-Петербург, а я вернулась туда, где родилась – в Южный. В 2016-м устроилась в «Аврору». Сначала переучилась на DHC-8, а в ноябре прошлого года – на аэробус, скоро буду на нем работать. Им, кстати, управлять проще.

– Есть ли у вас какие-то свои маленькие ритуалы, связанные с покорением пятого океана?

Ирина:

– У меня, если рейс в обеденное время, все происходит так: встаю рано утром и сразу создаю себе настроение. Наглаживаю форму, накладываю макияж, одеваюсь, готовлюсь к рейсу, укладываю чемодан, настраиваюсь на полет. Это важно, мы же работаем с людьми. В спектр наших услуг входит множество обязанностей. В первую очередь – обеспечение безопасности пассажиров на борту самолета, оказание первой доврачебной медицинской помощи в случае нештатной ситуации, а в аварийной мы и пожарные, и спасатели для пассажиров. И еще мы – психологи. Пассажиры ведь разные, нужно уметь улаживать конфликтные ситуации.

Александра:

– Всегда перед вылетом и после посадки поглаживаю самолет, мысленно разговариваю с ним. Считаю, техника живая, к ней нужно относиться очень ласково и бережно. Все машины с разными характерами, нужно с каждой найти общий язык. Я стараюсь быть с ними нежной, беречь. За 6 лет не было инцидентов, думаю, они отвечают взаимностью.

– В любой работе бывают забавные или просто запоминающиеся случаи. Расскажите!

Ирина:

– На днях выполняли рейс Хабаровск – Южно-Сахалинск. Был полный салон, 128 пассажиров, включая бизнес-салон. Заходит пассажир, молодой человек, и… дарит мне стаканчик кофе с трубочкой. Улыбается широко и говорит:

– Это для вас!

Было неожиданно и очень приятно. Настроение весь день было хорошее, приподнятое. А еще радуют рисующие дети. Они в полете изображают самолеты, стюардесс, а потом подписывают свои работы и дарят нам. Ну как передать словами эмоции, когда стоишь у выхода, провожаешь пассажиров, а девочка подбегает и начинает обнимать?! Искренние, добрые чувства. В такие моменты понимаешь, что работаешь не зря.

Александра:

– Самое потрясающее за мою карьеру – когда мы перегоняли DHC-8 300-й модификации в 2019 году в Америку. Получился шикарный рейс: из Южно-Сахалинска через Оху, Магадан, Анадырь, через океан и дальше уже Ном (штат Аляска), Кетчикан (Аляска), Сиэтл (штат Вашингтон), Феникс (Аризона), штат Нью-Мехико. Закончился срок действия лизинга – возвращали самолет. Для меня это было абсолютно незнакомое, новое направление, потребовалась большая подготовка. Мне вообще нравятся перегоны.

– О тех, кто всегда с нетерпением и любовью ждет вашего возвращения из рейсов домой?

Ирина:

– Я благодарна нашей компании за то, что есть возможности для полноценной личной жизни. У нас нет таких продолжительных эстафетных периодов, которые есть в других авиакомпаниях. Это когда бортпроводники неделями не бывают дома. Представляете: прилетаешь домой, а ребенок уже взрослый…

Я вышла замуж, уже работая в компании, родила сына, ему сейчас 9 лет. Познакомились с мужем не в воздухе, на земле. Сын Максим очень увлекается авиацией, симуляторами, сборкой авиамоделей. Его папу зовут Константин, он работает в другой сфере, но говорит, что, если бы жизнь сложилась иначе, обязательно посвятил бы себя авиации. У нас самые долгосрочные эстафеты – 2 дня, не больше. Бывают утренние рейсы в тот же Южно-Курильск, когда к обеду уже возвращаюсь домой.

Александра:

– Меня всегда ждут мой муж Никита, он психотерапевт, живет и работает в Южно-Сахалинске, и любимый кот Чили. Он из породы велюровый сфинкс. Может проспать в ожидании меня 18 часов, зато как радостно встречает!

– Любите ли вы готовить и какое ваше любимое блюдо?

Ирина:

– Люблю готовить, радовать своих близких. Сейчас у меня любимое блюдо – корона из свиных ребрышек. Оно выглядит действительно, как корона, ребрышки запеченные, покрытые глазурью. Красиво и вкусно! Подается с картофелем. Недавно у нас прошло новоселье – муж сам построил дом. Я приготовила по такому случаю такую корону. Все были в восторге!

Александра:

– Всегда стараюсь из рейса вкусняшек привезти. Недавно из Красноярска привезла очень хорошее мясо и приготовила его с картошкой. Все были счастливы.

– А теперь самое приятное: атмосферные поздравления сахалинкам и воздушные поцелуи!

Ирина:

– С большим удовольствием поздравляю наших самых прекрасных сахалинок, желаю, чтобы сбылись их мечты и желания, чтобы оставались такими же красивыми и жизнерадостными, а мужчины их холили и лелеяли. Чтобы сахалинцы не уезжали жить в другие регионы страны, а оставались в области и развивали ее.

Александра:

– От всего сердца поздравляю дам всех возрастов с замечательным женским днем 8 Марта. Желаю, чтобы вы всегда порхали, как бабочки и чувствовали счастье в душе. Чтобы ваши глаза всегда улыбались, а голубое небо всегда светило вам, и вы были счастливы!

Пользуясь случаем, поздравляю мою любимую бабушку, Нецветову Людмилу Ильиничну. В начале марта ей исполнилось 84 года. Она врач-педиатр, долгое время проработала в детской поликлинике на ул. Емельянова, а сейчас трудится в детских садах. Следит за малышами, проверяет прививки, проводит профосмотры. Моя мама, Галина Игоревна, живет в Санкт-Петербурге. Расстояния не мешают нам поздравлять любимых!

Ирина:

– Моя мама, Ирина Ивановна Шаргаева, живет в поселке Синегорск, работает в СахГУ. Мы часто общаемся, она очень любит внука. Обязательно приезжаем к ней погостить, нас всегда ждет угощение. Для любой мамы самая главная радость – видеть детей, чувствовать их внимание, заботу.

А еще от души поздравляю женщин по линии мужа: бабушку сына Максимки Оксану Викторовну Гордееву и его прабабушку Федосееву Галину Степановну. Здоровья всем и солнечного настроения!

Ярослав САФОНОВ.