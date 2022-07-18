Обзор спортивных достижений нашей молодежи: футбол, дзюдо, пляжный волейбол

Волейбол на песке

Во Владивостоке состоялось первенство Дальневосточного федерального округа по пляжному волейболу среди юношей и девушек. Помимо наград спорт­смены оспаривали путевки на финал Спартакиады учащихся России.

В соревнованиях приняло участие рекордное количество волейболистов – 70 пар. Они представляли Республику Саха (Якутия), Еврейскую автономную, Амурскую, Сахалинскую области, Приморский и Хабаровский края.

В возрастной группе девушек 2005 – 2006 г. р. успешно выступили воспитанницы спортшколы по волейболу Анита Бушуева и Елена Севрюкова (тренер Константин Пак), сообщили в региональном министерстве спорта.

В турнире с участием восьми пар они заняли второе место, завоевав серебряные медали и право представлять ДФО в финале Спартакиады учащихся России, который пройдет в Вологде.

Неплохо проявили себя Милана Стеренчук и Арина Щепанская. Волейболистки заняли пятое место в возрастной группе девушек 2006 – 2007 г. р.

Пенальти бьет «Сахалиночка»

В Иваново завершился финал Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди девочек средней возрастной группы (12 – 13 лет). Награды оспаривали 16 сильнейших команд России. Среди них была «Сахалиночка» из островной столицы.

Борьбу за награды участницы начали с группового этапа. На этой стадии «Сахалиночка» разгромила «Родник» из Ивановской области (13:0), нанесла поражение «Винновской ООШ» из Астраханской области (1:0), но затем проиграла «СШ № 2» из города Камышин Волгоградской области (0:2).

Набрав 6 очков, островитянки вышли в четвертьфинал, где уступили в серии пенальти команде «Лицей № 5» из города Камышлов Свердловской области (1:1, 1:2п).

Следующая серия пенальти оказалась для «Сахалиночки» счастливой. Произошло это в матче за 5 – 8 место с «Фировчанкой» из Республики Карачаево-Черкесия (0:0, 1:0п).

Завершали турнир стыковые матчи. «Сахалиночка» в игре за пятое место забила четыре безответных гола в ворота «Бурана-08» из Саратовской области.

Таким образом, команда из Южно-Сахалинска замкнула ТОП-5 сильнейших. «Сахалиночка» провела в Иваново шесть матчей. На ее счету 3 победы, 2 ничьи (в сериях пенальти победа и поражение), 1 поражение. Разница забитых и пропущенных мячей 19 – 3.

Победа и поражение

16 июля завершился десятый тур Дальневосточной юношеской футбольной лиги. «Сахалин» на стадионе «Спартак» принимал «КСШОР» из Владивостока. Первыми вышли на поле футболисты младшего возраста. «Сахалин-2007» выиграл 1:0.

Это десятая победа подряд.

Положение в турнирной таблице:

«Сахалин» – 30 очков (10 матчей). «Океан» – 22 (10). «Чита» – 22 (9). «СКА-Хабаровск» – 22 (9). «КСШОР» – 18 (10).

В старшей возрастной группе «Сахалин-2006» уступил гостям со счетом 0:3.

Положение в турнирной таблице:

«Благовещенск» – 24 (9). «КСШОР» – 19 (9). «Сахалин» – 19 (9). «СШОР ¹ 2» – 13 (9). «Бурятия» – 12 (8).

Пять медалей

Во Владивостоке завершилось первенство ДФО по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Эти соревнования были отборочными на первенство России, а также этапом подготовки к международным играм «Дети Азии». Сильнейшие из тех, кто выходил на татами, приедут в столицу Приморья на эти международные старты уже через несколько дней.

В кампусе ДВФУ на острове Русском за победу в своих весовых категориях боролись более 200 борцов из восьми регионов Дальнего Востока. На окружном турнире отсутствовали только представители Чукотки.

Все участники являются победителями и призерами региональных первенств. Юноши были разделены на девять весовых категорий, девушки – на восемь.

Сахалин представляли воспитанники спортшколы самбо и дзюдо. Они завоевали пять медалей.

Кирилл Уваров стал победителем в весовой категории до 90 кг, а Даниил Пудовкин занял второе место в весе до 81 кг. Также серебряные медали получили Даниэль Бердикулов (до 66 кг) и Дмитрий Бутаков (свыше 90 кг), бронзовую – Денис Козик (до 46 кг).

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.