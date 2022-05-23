Расти, елка, большая

Акция «Сад памяти» прошла в минувший выходной. Три тысячи молодых деревцев получили прописку в окрестностях Юж­но-Са­ха­линска.

Мероприятие организовали сотрудники регионального агентства лесного и охотничьего хозяйства.

Участок для посадки определили на месте пострадавшей от пожара двадцать лет назад обширной площади леса. Часть бывшего горельника прошлой осенью засадили лиственницей. На этот раз восстанавливать зеленые богатства островного региона было решено сеянцами ели аянской.

Международная акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году. Со временем она приобрела особое значение не только в контексте сохранения исторической памяти о великой Победе 1945 года, но и в международной климатической повестке – объединение усилий в борьбе с глобальным потеплением, сокращением выбросов углерода.

Посадки леса в рамках акции пройдут во всех районах и завершатся 22 июня. Но работы по лесовосстановлению в области продлятся до поздней осени. Как сообщил заместитель руководителя агентства лесного и охотничьего хозяйства региона Данила Дударев, в этом году планируется посадить более 800 гектаров нового леса. На весь комплекс мероприятий, предусмотренных проектом «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», из федеральной казны выделено более 26 миллионов рублей.

Ирина ВЛАСОВА.