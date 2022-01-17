Разборки родителей – боль для маленького ребенка. История из жизни

Люди влюбляются, встречаются, женятся. Иногда разводятся – это тоже часть нашей жизни. Причины у всех разные, но в любом случае надо оставаться людьми, даже если стороны имеют друг к другу претензии. И особенно если у разошедшихся остались дети.

Оказывается, следовать этим простым в общем-то правилам не всегда удается. В этом я убедился сам на примере своей дочери.

Жили они с мужем в Южно-Сахалинске, у них родилась дочь, а потом выяснилось, что не сошлись супруги характерами. Развелись через суд. По его решению моя внучка осталась с мамой, а отцу дали возможность видеться с ней: один час в будний день и два – в выходной.

Мне, конечно, было непросто пережить разрыв семьи. Но я думал, что дочь с бывшим мужем смогут сохранить нормальные отношения, будут делать все, чтобы их ребенку было хорошо.

А оказалось все по-другому.

Уже больше года каждая встреча превращается в ад. Бывший супруг продолжает выяснять отношения. Как говорится, оказывает психологическое давление. Не знаю уж, старые обиды не дают ему покоя или что-то другое, но после таких разрешенных судом визитов дочь долго приходит в себя.

Представьте себе – встреча с дочерью начинается с претензий: что за коляску вы купили, где распашонки, которые я принес недавно? Не надели их – значит, брезгуете ими?

Если бы дело ограничивалось только этим. Был случай, когда он устроил настоящий скандал, пришлось вызывать полицию. Наряд долго не ехал, мне пришлось самому несколько раз перезванивать и просить, чтобы машина прибыла поскорее.

Мне слышать обо всем этом еще мучительнее, потому что я в областном центре постоянно не живу, время от времени приезжаю туда повидать внучку. Каждый раз практически узнаю что-то новое: бывший муж в очередной раз наговорил гадостей, пишет жалобы в службу судебных приставов и в органы опеки. Оттуда, из опеки, приходили комиссии и давали заключение: условия проживания мамы вполне нормальные, малышка может здесь расти без всяких опасностей для ее здоровья. Оказывается, экс-супруг хотел доказать, что мама о дите своем не заботится и проживание с ней для нее опасно!

Получается, встречи со своей наследницей он использует только для того, чтобы сделать моей дочке больно. И самое ужасное – на ребенка у него не остается времени. Берет ее на руки и совсем не обращает внимания – удобно ли ее держит, не сильно ли тормошит. Ему не это важно.

А воздействовать на него мы никак не можем, он ведь приходит к дочурке по решению суда. Если бывшая жена не пустит его, то это будет считаться неисполнением судебного решения, она понесет наказание. Контроль за этим налажен. Это в общем-то правильно, но почему нет дела до того, что каждая такая встреча для другой стороны (то есть моей дочери) превращается в пытку?

Да и для внучки моей эти скандалы вряд ли бесследно пройдут, ведь маленький человечек тоже чувствует, какая в доме эмоциональная атмосфера. Только ответственность за ее нарушение в законах не прописана. В медицине вот принят принцип не навреди. А здесь? В малом возрасте напугай ребенка – он может и калекой остаться. Мой бывший зять на такое способен.

Это тот случай, когда человек на работе белый и пушистый, что называется, душа компании. А по отношению к той, которая его не пожелала видеть рядом, совсем иной, способный на мерзости даже по отношению к собственному ребенку.

Может быть, судам, прежде чем принимать решение о предоставлении возможности родителю общаться с детьми, определить с психологами, врачами, педагогами, как надо проводить подобные свидания? И адекватен ли человек, который будет после развода встречаться со своими детьми?

Не знаю, насколько это реально, но просто уже нет сил все это выносить…

Б. Х. (фамилия автора письма в редакции). г. Макаров.