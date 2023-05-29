Разделили двор и дом

Южно-Сахалинск активно преображается. Хорошеют улицы, скверы, другие общественные места… Большой прогресс в благоустройстве дворовых территорий, десятки дворов асфальтируются, приводятся в порядок, в них появляются детские и спортивные площадки.

Хорошо! Но не везде.

Придомовую территорию дома № 239в по проспекту Мира собирались благоустроить еще в 2021 году, но что-то пошло не так, и благоустройство перенесли на 2023 год. В феврале этого года жильцов собирали на обсуждение проекта обновления двора. Люди высказали пожелание обустроить парковку, поскольку машины многие годы стоят под окнами или по краю проезда. Пешеходам в такой ситуации не очень комфортно.

В общем, поговорили и стали ждать начала работ.

И что вы думаете? Нас опять «прокатили». Выяснилось, что денег у города не хватает на половину дома – там, где живем мы.

Дом наш большой, 12-подъездный, стоит тупым углом. Так вот с южной стороны дома благоустройство будет, а с северной – нет.

Разделили и двор, хотя это понятие неделимое. То есть восточную часть двора, прилегающую к дому № 21 по ул. Емельянова, благоустроят, а наша останется нетронутой.

Большая его часть представляет собой самое настоящее болото, вода стоит там весной и летом после дождей. Бабушки из нашего подъезда пытались осушить эту территорию – посадили там деревья, летом засаживали ее цветами. Но тень от дома не давала ничему расти.

Существовала во дворе и так называемая детская площадка. В густой траве на сухой его части стояли две металлические качели, две металлические же горки, какая-то каруселька из трех деревянных стульчиков. Все старинное, гнутое, облупленное и скрипучее. Одним словом, убожество. Недавно все это убрали. Да, собственно говоря, дети здесь давно не играли – бегали в соседние дворы с красивыми игровыми комплексами.

Ставили тут и лавочки, но их оккупировали алкаши.

Срок действия муниципальной программы подходит к концу, и мы можем остаться ни с чем. Известно, когда что-то откладывают, к этому могут не возвращаться. Вот это нас очень волнует.

Наталья СИДОРЕНКО, по поручению жильцов дома № 239в.

г. Южно-Сахалинск.