Разгром в домашней игре. Футбол

26 сентября ФК «Сахалин» в очередном туре первенства Футбольной национальной лиги-2 (группа 3) принимал на южно-сахалинском стадионе «Спартак» ФК «Динамо-Владивосток». И крупно проиграл – 1:5.

Это была первая домашняя игра в новом сезоне для островитян. И приморцы, как отметила пресс-служба профессионального спортивного клуба «Сахалин», обошлись с нашими футболистами «не по-соседски».

В первом тайме динамовцы забили три мяча (один с пенальти). Во втором тайме еще два. Гол престижа на счету полузащитника Павла Савлука.

После 10 игр у «Сахалина» по-прежнему 7 очков и 9-е место из 11 команд.

3 октября острови­тя­не принимают ФК «Факел-М». Это аутсайдер группы, после 11 игр имеет одно очко.

Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.