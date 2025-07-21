Размышления бывшего «телевизионщика»

Автор этих строк застал ещё то время, когда ходили в гости смотреть телевизор. В нашем доме он был только в одной квартире, и все мужчины трёхэтажки набивались в одну комнату «телевизоровладельцев» в дни хоккейных баталий. Я застал даже Старшинова и Александрова.

Когда моя семья из коммуналки переехала в другой район города в отдельную квартиру, мама с папой купили телевизор «Сигнал-2». Помню, что родители договорились никому в доме об этом не говорить, чтобы соседи не приходили его смотреть.

Но ТВ вошло в нашу жизнь, как зимний ветер в форточку, где на доске часто морозились пельмени. (Холодильники тоже входили в повседневную жизнь постепенно).

Телевидение учило нас доброте и душевности, гражданственности и человеколюбию. Телепередачи, документальные и художественные фильмы звали нас в дорогу. На БАМ, на Сахалин и Камчатку, на стройки пятилеток, туда, «…где багульник на сопках цветёт» и «…трава по пояс».

Это не было рекламой. Хотя, наверное, выполняло социальную, необходимую стране функцию притока рабочей силы в необжитые уголки Сибири и Дальнего Востока.

До этого о рекламе мы знали только по фразе «Летайте самолётами Аэрофлота!», которая неоновым призывом сияла в центре городов. Хотя тогда и сейчас было непонятно её предназначение. Ведь других аэрокомпаний в стране не было.

Спустя годы наступил расцвет телевизионной рекламы. Коммерческой и предвыборной. Это было как шторм, ураган, тайфун. Наглости и цинизма, никем не контролируемого беспредела.

Телевидение открыто врало нам о «беспроигрышных акциях», приглашая стать партнёра­ми и о «самых честных политиках», которые кушать не могут, всё только и думают о народе. О пользе «заряженной» воды волшебниками-экстрасенсами. О пятистах днях, которые перевернут экономику. О волшебных ваучерах, самых надёжных банках, о «Баунти» и «Сникерсе», о пользе витамина С, чтоб не было морщин на лице… О чём только не врали!

Я чувствую себя виноватым. Потому что приложил к этому руку. Как раз в самом начале девяностых стал работать на телевидении. И чуть больше двух десятков лет посвятил себя телевизионной рекламе. Каюсь и прошу прощения у читателей «Советского Сахалина». Газеты, которая одна из немногих в России не позволяет себе превращаться в рекламный вестник.

А что сейчас на ТВ? Включаю телевизор и не могу понять – реклама нужна, чтобы были средства на съёмки телепрограмм, как это раньше всё же было и время рекламы регламентировалось. Или наоборот – телепрограммы существуют для показа в них рекламы?

Хотя и к содержанию пауз в рекламе – тема отдельного разговора. Заметил, что так ненавижу телесериалы, что, например, попадая уже год на лица героев сериала 5-го канала «След», болею за их криминальных антигероев. Так эти криминалисты уже надоели, что хочется, чтоб их кто-нибудь «замочил», чтобы их с почестями похоронили и телесериал закончился. Или есть ещё те, кому не надоело «Поле чудес»?

То же самое касается и всех этих «Любовных любовей» на канале «Д», «Саша плюс Таня» на ТНТ, «Трёх котов» на канале «Карусель»? Неужели их кто-то смотрит?! Или мы уже настолько прозомбированы очень плохим ТВ?

Неужели и в этом случае спрос рождает предложение?

А вот это уже настораживает…

Сергей Кащеев.