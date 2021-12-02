Размышления у холста. Выставка работ студентов-дизайнеров Сахалинского колледжа искусств

В областном художественном музее открыта выставка работ студентов Сахалинского колледжа искусств по специальности «дизайн». Она называется «Автопорт­рет. Размышление».

Экспозиция организована при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела в рамках 125-летия музейного дела Сахалинской области.

Студенты-дизайнеры представили свои автопортреты в различных стилях: здесь и сходство с моделью, и чувственные ассоциации. Получились портреты-идеи. Они могут выражать надрыв, психологизм, уход в себя… Например, у Татьяны Антиповой-Кириной это «Свет», у Дарьи Бойцук – «Поток», у Веры Бороздиной – «Апатия», у Элеоноры Ворониной – «Страх» и «Исступление», у Анастасии Мащенко – «Распад».

В психологическом смысле автопортрет создает некую магию мультипликации личности, ее возбужденности, отмечают организаторы выставки. Так, подсолнухи Марии Максименко похожи на лилии и вписаны в вод­ную стихию. Мария словно в двух ипостасях – воздушной и водной.

На языке цветов говорит со зрителем и Анастасия Нечаева. Ее живописный автопорт­рет сделан на фоне разно­цветных люпинов. Люпины на темном фоне присутствуют и в триптихе «Язык цветов».

Карандашный автопорт­рет Родиона Никулина имеет сходство с оригиналом. А его живописное полотно «Непогода» больше напоминает морской пейзаж. По словам автора, «Непогода» – это чувственное состояние, бурлящие эмоции. Это автопортрет через образы природной стихии, где автор – это бьющиеся о скалы волны или неподвижный маяк. Считайте как хотите.

Другая картина Родиона Никулина «Падший» – это портрет человечества. Сегодня в современном мире один универсальный язык – язык денег, язык алчности. На фоне вавилонской башни и взрывов помещен обезличенный портрет с денежными купюрами вместо лица. Портрет окантован рамой с датами трагических событий.

Теперь зрители, получив эстафету от студентов-дизайнеров, могут поразмышлять над созданными молодыми художниками образами.

Людмила БЕРКОВИЧ.