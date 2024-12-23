Разнояйцовые близнецы

У нас по кольцу ходят несколько автобусов, среди них №№ 19 и 20. У них практически один маршрут, только № 19 движется по нему против часовой стрелки, а № 20 – по ней.

Но несмотря на то, что обслуживают они один маршрут, отношение у городской власти к ним разное. «Двадцатки» все новые – зелёные, просторные, а под № 19 ездят, может, и не очень старые, зато устаревшие в глазах горожан небольшие тесные автобусы.

Проход в таких автобусах шириной меньше метра, а набиваются в них несколько десятков пассажиров. Когда-то этот маршрут дублировала маршрутка под номером 67, но во время ревизии автобусного сообщения её убрали с комментариями как раз о дублировании. Маршрутку убрали, а рейсов № 19, как видно, не добавили.

Между тем добраться сегодня до ул. Сахалинской с остановок на ул. Комсомольской, начиная от центральной поликлиники до торгового центра «Луч», можно только на автобусе маршрута № 19.

На этом автобусе едут на учёбу учащиеся математического лицея, по пути школы № 8, № 23, детские сады. В часы «пик» толкучка в этих тесных автобусах невыносимая.

Хотелось бы знать, почему такое разное отношение к «близнецам»? Почему они на деле разнояйцовые, непохожие?

Людмила СЕЛЕЦКАЯ, г. Южно-Сахалинск.