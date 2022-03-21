Разный взгляд на мир. Как сахалинцы и жители центральных регионов видят Россию

Блогер-путешественник Людмила Брюхова выставила в своем аккаунте юмористический пост о том, как россияне видят свою страну. Важность представляли не географические знания, а внутренние ощущения.

На первой иллюстрации показано, что мир для сахалинцев перевернут и главные ориентиры – города Азии – Токио и Сеул. Следом Владивосток, Хабаровск и Москва.

Дальше проиллюстрированы мнения жителей центра России: кто-то знает, где находятся Москва, Питер и Урал, однако названия населенных пунктов Сибири не вспоминаются.

Дальний Восток ограничивается бывшей столицей – Хабаровском. Остальные опрошенные указали на карте Санкт-Петербург и Москву. Оставшаяся территория названа гордым словом – Россия. Вообще, правильно, зачем засорять память огромным количеством названий.

Вариант еще проще: Сибирь и не Сибирь. Аплодируем стоя такой гениальности. Но пусть местные жители не зазнаются, что их помнят. Один человек назвал регион «лес», а другой решил, что Сибирь входит в состав Дальнего Востока. Да, такой он большой.

Об авторе поста

Людмила Брюхова приехала на Сахалин восемь лет назад. До этого жила в Тюмени.

Благодаря работе мужа Людмила побывала в Сочи, в Крыму, во Владивостоке, в Краснодаре и Сеуле. Но, по словам блогера, больше всего ее привлекает Южно-Сахалинск.

– Этот город очень удобный для жизни. Небольшой, но в то же время развитый. Все под рукой. На передвижение по городу, на работу и обратно, тратиться минимум времени: от 30 до 60 минут в день. Здесь легко стать замеченным и идти к достижению своей цели. Конечно, тем, кто прыгнул выше головы, становится тесновато. Я наконец-то провожу выходные на свежем воздухе. Для этого даже не надо далеко уезжать. В центре Южного есть прекрасный «Горный воздух». И последнее, но не по значимости, местные жители. На Сахалине прекрасные и душевные люди. Они открытые и всегда готовы помочь, – поделилась Людмила.

Под ее постом с картами подписчики удивляются, что кто-то может так представлять Россию, но некоторые обратили внимание на самое главное – на них вообще нет Сахалина. Но большая часть читателей оценила юмор и предложила свои варианты.

Марина ЗОТОВА.